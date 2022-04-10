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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إسرائيل-تستعد-لإرسال-6-طائرات-تحمل-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا-1061033222.html
إسرائيل تستعد لإرسال 6 طائرات تحمل مساعدات إنسانية لأوكرانيا
إسرائيل تستعد لإرسال 6 طائرات تحمل مساعدات إنسانية لأوكرانيا
قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي، اليوم الأحد، إن ست طائرات إسرائيلية ستنقل الأدوية والمواد الغذائية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:48+0000
2022-04-10T09:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
إسرائيل
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وكتب السفير على "تويتر": "أطلقت إسرائيل جسرا جويا إنسانيا إلى أوكرانيا. ست طائرات شحن ستنقل الأدوية والإمدادات الطبية والغذاء وما إلى ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد تم بالفعل تسليم الدفعة الأولى إلى أوكرانيا".كما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية نقلت 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار ديبريسين.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الأمم-المتحدة-نخطط-لإرسال-قوافل-مساعدات-إلى-لوغانسك-ودونيتسك-1060976339.html
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العالم, إسرائيل

إسرائيل تستعد لإرسال 6 طائرات تحمل مساعدات إنسانية لأوكرانيا

09:48 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورسكان جمهورية لوغانسك الشعبية يساعدون قوات الشرطة العسكرية في توزيع المساعدات الإنسانية والمؤن الغذائية من قبل منظمة "الاتحاد الروسي للمحاربين القدامى في أفغانستان"، جمهورية لوغانسك الشعبية، دونباس 14 مارس 2022
سكان جمهورية لوغانسك الشعبية يساعدون قوات الشرطة العسكرية في توزيع المساعدات الإنسانية والمؤن الغذائية من قبل منظمة الاتحاد الروسي للمحاربين القدامى في أفغانستان، جمهورية لوغانسك الشعبية، دونباس 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي، اليوم الأحد، إن ست طائرات إسرائيلية ستنقل الأدوية والمواد الغذائية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وكتب السفير على "تويتر": "أطلقت إسرائيل جسرا جويا إنسانيا إلى أوكرانيا. ست طائرات شحن ستنقل الأدوية والإمدادات الطبية والغذاء وما إلى ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد تم بالفعل تسليم الدفعة الأولى إلى أوكرانيا".
كما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية نقلت 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار ديبريسين.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
الأمم المتحدة: نخطط لإرسال قوافل مساعدات إلى لوغانسك ودونيتسك
8 أبريل, 13:05 GMT
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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