https://arabic.sputniknews.com/20220410/إصابات-واعتقالات-في-اشتباكات-بين-القوات-الإسرائيلية-والفلسطينيين-بالضفة-الغربية-1061031449.html
إصابات واعتقالات في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية
إصابات واعتقالات في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية
داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدنية جنين المضطربة بالضفة الغربية، وهي مسقط رأس مسلح نفذ هجوما قاتلا بمنطقة تل أبيب. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:45+0000
2022-04-10T08:45+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بجنين وأريحا وطولكرم، بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 24 شخصا في عدة مدن بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة إن "القوات تجري عملية الآن في مدينة جنين" في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب "فرانس برس".يأتي التصعيد الإسرائيلي بعد أن أطلق مسلح من جنين النار بشكل عشوائي في منطقة حياة ليلية شهيرة بتل أبيب مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 12 آخرين.وأعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة أنها قتلت المهاجم المزعوم رعد حازم، البالغ من العمر 28 عاما.ومنذ 22 مارس/ آذار قتل 14 شخصا في أربع هجمات في إسرائيل، بما في ذلك إطلاق نار آخر في بلدة بني براك القريبة من تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/-نقيب-الصيادين-في-غزة-تصعيد-إسرائيلي-يستهدف-اقتصاد-القطاع-البحري-اعتقال-العمال-واحتجاز-القوارب-1061019836.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إصابات واعتقالات في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية
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داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدنية جنين المضطربة بالضفة الغربية، وهي مسقط رأس مسلح نفذ هجوما قاتلا بمنطقة تل أبيب.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بجنين
وأريحا وطولكرم، بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 24 شخصا في عدة مدن بالضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة إن "القوات تجري عملية الآن في مدينة جنين" في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب "فرانس برس".
يأتي التصعيد الإسرائيلي بعد أن أطلق مسلح من جنين النار بشكل عشوائي في منطقة حياة ليلية شهيرة بتل أبيب مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 12 آخرين.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة أنها قتلت المهاجم المزعوم رعد حازم، البالغ من العمر 28 عاما.
ومنذ 22 مارس/ آذار قتل 14 شخصا في أربع هجمات في إسرائيل، بما في ذلك إطلاق نار آخر في بلدة بني براك القريبة من تل أبيب.