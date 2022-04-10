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إصابات واعتقالات في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية
إصابات واعتقالات في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية
داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدنية جنين المضطربة بالضفة الغربية، وهي مسقط رأس مسلح نفذ هجوما قاتلا بمنطقة تل أبيب. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:45+0000
2022-04-10T08:45+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بجنين وأريحا وطولكرم، بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 24 شخصا في عدة مدن بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة إن "القوات تجري عملية الآن في مدينة جنين" في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب "فرانس برس".يأتي التصعيد الإسرائيلي بعد أن أطلق مسلح من جنين النار بشكل عشوائي في منطقة حياة ليلية شهيرة بتل أبيب مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 12 آخرين.وأعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة أنها قتلت المهاجم المزعوم رعد حازم، البالغ من العمر 28 عاما.ومنذ 22 مارس/ آذار قتل 14 شخصا في أربع هجمات في إسرائيل، بما في ذلك إطلاق نار آخر في بلدة بني براك القريبة من تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/-نقيب-الصيادين-في-غزة-تصعيد-إسرائيلي-يستهدف-اقتصاد-القطاع-البحري-اعتقال-العمال-واحتجاز-القوارب-1061019836.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إصابات واعتقالات في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالضفة الغربية

08:45 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدنية جنين المضطربة بالضفة الغربية، وهي مسقط رأس مسلح نفذ هجوما قاتلا بمنطقة تل أبيب.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بجنين وأريحا وطولكرم، بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 24 شخصا في عدة مدن بالضفة الغربية.
قط على خلفية صياد فلسطيني يجر شبكة الصيد على شاطئ بحر غزة، شمال طاع غزة 23 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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أمس, 17:00 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة إن "القوات تجري عملية الآن في مدينة جنين" في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب "فرانس برس".
يأتي التصعيد الإسرائيلي بعد أن أطلق مسلح من جنين النار بشكل عشوائي في منطقة حياة ليلية شهيرة بتل أبيب مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 12 آخرين.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة أنها قتلت المهاجم المزعوم رعد حازم، البالغ من العمر 28 عاما.
ومنذ 22 مارس/ آذار قتل 14 شخصا في أربع هجمات في إسرائيل، بما في ذلك إطلاق نار آخر في بلدة بني براك القريبة من تل أبيب.
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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