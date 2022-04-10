https://arabic.sputniknews.com/20220410/إصابة-مجند-إسرائيلي-بطعن-في-الرقبة-بالضفة-الغربية--1061050502.html
إصابة مجند إسرائيلي بطعن في الرقبة بالضفة الغربية
إصابة مجند إسرائيلي بطعن في الرقبة بالضفة الغربية
أصيب مجند إسرائيلي، اليوم الأحد، بجروح في العنق جراء عملية طعن عن الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتاة فلسطينية نفذت... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:59+0000
2022-04-10T15:59+0000
2022-04-10T15:59+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن فتاة أصيبت بجروح بالغة الخطورة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليها في محيط الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل.ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية وشهود عيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب فتاة، ما زالت مجهولة الهوية، وتركتها تنزف على الأرض.في السياق ذاته، أعلنت القوات الإسرائيلية المنطقة أنها "عسكرية مغلقة" ومنعت الطواقم الطبية من الوصول للمكان، كما أغلقت أبواب الحرم الإبراهيمي على العاملين فيه.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أطلق النار على سيدة فلسطينية غربي بيت لحم بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل اقتربت سيدة فلسطينية بشكل مشبوه نحو قوة عسكرية قرب قرية حوسان".وتابع "بدأت القوة باتباع خطوات لتوقيفها شملت إطلاق النار بالهواء وبعد أن لم تتوقف أطلقت القوة النار نحو الجزء الأسفل من جسدها"، وأوضح أنه تم نقل السيدة لتلقي العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أنه يتم التحقيق بالحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إصابة مجند إسرائيلي بطعن في الرقبة بالضفة الغربية
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أصيب مجند إسرائيلي، اليوم الأحد، بجروح في العنق جراء عملية طعن عن الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتاة فلسطينية نفذت عملية الطعن.
وقالت وكالة "وفا"
الفلسطينية إن فتاة أصيبت بجروح بالغة الخطورة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليها في محيط الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية وشهود عيان أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب فتاة، ما زالت مجهولة الهوية، وتركتها تنزف على الأرض.
في السياق ذاته، أعلنت القوات الإسرائيلية المنطقة أنها "عسكرية مغلقة" ومنعت الطواقم الطبية من الوصول للمكان، كما أغلقت أبواب الحرم الإبراهيمي على العاملين فيه.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أطلق النار على سيدة فلسطينية غربي بيت لحم بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل اقتربت سيدة فلسطينية بشكل مشبوه نحو قوة عسكرية قرب قرية حوسان".
وتابع "بدأت القوة باتباع خطوات لتوقيفها شملت إطلاق النار بالهواء وبعد أن لم تتوقف أطلقت القوة النار نحو الجزء الأسفل من جسدها"، وأوضح أنه تم نقل السيدة لتلقي العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أنه يتم التحقيق بالحادث.