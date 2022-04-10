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https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-تعلن-قرب-البدء-ببناء-مصفاة-قاسم-سليماني-لإنتاج-300-ألف-برميل-يوميا-1061053643.html
إيران تعلن قرب البدء ببناء مصفاة قاسم سليماني لإنتاج 300 ألف برميل يوميا
إيران تعلن قرب البدء ببناء مصفاة قاسم سليماني لإنتاج 300 ألف برميل يوميا
أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن "قرب البدء ببناء مصفاة الشهيد قاسم سليماني لإنتاج البنزين بطاقة تکریر 300 ألف برميل يوميا". 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T19:03+0000
2022-04-10T19:03+0000
أخبار إيران
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وأوضح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في مقابلة صحفية أن "المصفاة الجديدة سيتم الشروع ببنائها حتى 20 ابريل/ نيسان الجاري بقرب مصفاة "ستارة خليج فارس" في بندرعباس، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.ولفت إلى أن "الهدف من بناء المصفاة، تفادي وقوع أزمة بنزين في البلاد بجانب إيجاد القيمة المضافة".يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/القضاء-الإيراني-يكشف-عن-قرار-جديد-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1058169451.html
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أخبار إيران

إيران تعلن قرب البدء ببناء مصفاة قاسم سليماني لإنتاج 300 ألف برميل يوميا

19:03 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / -قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن "قرب البدء ببناء مصفاة الشهيد قاسم سليماني لإنتاج البنزين بطاقة تکریر 300 ألف برميل يوميا".
وأوضح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في مقابلة صحفية أن "المصفاة الجديدة سيتم الشروع ببنائها حتى 20 ابريل/ نيسان الجاري بقرب مصفاة "ستارة خليج فارس" في بندرعباس، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.
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ولفت إلى أن "الهدف من بناء المصفاة، تفادي وقوع أزمة بنزين في البلاد بجانب إيجاد القيمة المضافة".
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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