https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-تفتتح-مراكز-تجارية-وتدريبية-في-أرمينيا--1061046097.html
إيران تفتتح مراكز تجارية وتدريبية في أرمينيا
إيران تفتتح مراكز تجارية وتدريبية في أرمينيا
أعلن المدير العام لوزارة العمل والتعاونيات للشؤون الدولية الإيرانية، حامد فوروزان، أن إيران ستفتتح مركزا لتجارة الأعمال في أرمينيا بالإضافة إلى مراكز تدريبية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:21+0000
2022-04-10T14:21+0000
2022-04-10T14:21+0000
العالم
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وقال فوروزان في لقاء جرى عبر الإنترنت مع مدير الشؤون الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا، إنه سيتم إبرام مذكرة تعاون بين إيران وأرمينيا لتحديد قدرات الجانبين في مجالات الإنتاج وتجارة المنتجات والخدمات.وبحسب فوروزان، سيتم تدشين الأعمال خلال زيارة وزير العمل الإيراني إلى يريفان، بحسب "mehrnews".كما رحب المسؤول الأرميني باقتراح الجانب الإيراني لإنشاء مجموعات ذات توجه اجتماعي لتوفير الخدمات للنساء والمشردين والمعاقين، وكذلك إنشاء مركز تدريب تقني ومهني مركزي للشباب في أرمينيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-بصدد-إلغاء-التأشيرة-مع-قطر-أثناء-كأس-العالم-2022-1061043563.html
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العالم
إيران تفتتح مراكز تجارية وتدريبية في أرمينيا
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أعلن المدير العام لوزارة العمل والتعاونيات للشؤون الدولية الإيرانية، حامد فوروزان، أن إيران ستفتتح مركزا لتجارة الأعمال في أرمينيا بالإضافة إلى مراكز تدريبية.
وقال فوروزان في لقاء جرى عبر الإنترنت مع مدير الشؤون الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا، إنه سيتم إبرام مذكرة تعاون بين إيران وأرمينيا لتحديد قدرات الجانبين في مجالات الإنتاج وتجارة المنتجات والخدمات.
وبحسب فوروزان، سيتم تدشين الأعمال خلال زيارة وزير العمل الإيراني إلى يريفان، بحسب "mehrnews"
.
وشدد المسؤول الإيراني على استعداد الأساتذة الإيرانيين لتقديم مراكز تدريب على المهارات الفنية والمهنية واستشارات وخدمات التأمين للمتقاعدين والمعاقين.
من جانبه، رحب المسؤول الأرميني بتأسيس مركز لتجارة الأعمال الإيرانية في أرمينيا، قائلا: "بالنظر إلى حجم وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران، يمكن أن يكون التعاون بين الطرفين فعالاً وإيجابياً للغاية".
كما رحب المسؤول الأرميني باقتراح الجانب الإيراني لإنشاء مجموعات ذات توجه اجتماعي لتوفير الخدمات للنساء والمشردين والمعاقين، وكذلك إنشاء مركز تدريب تقني ومهني مركزي للشباب في أرمينيا.