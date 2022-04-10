https://arabic.sputniknews.com/20220410/اشتية-يدين-مقتل-فلسطينية-في-جريمة-بشعة-بالضفة-الغربية-1061043833.html
اشتية يدين مقتل فلسطينية في "جريمة بشعة" بالضفة الغربية
اشتية يدين مقتل فلسطينية في "جريمة بشعة" بالضفة الغربية
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:31+0000
2022-04-10T13:31+0000
2022-04-10T13:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".واتهم اشتية إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة المنظم، معتبرا أن هذا "يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-التطورات-الأخيرة-في-فلسطين-المحتلة-نتيجة-الأعمال-الإسرائيلية-1060992649.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتية يدين مقتل فلسطينية في "جريمة بشعة" بالضفة الغربية
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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".
واتهم اشتية إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة المنظم، معتبرا أن هذا "يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم.