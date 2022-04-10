عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/اشتية-يدين-مقتل-فلسطينية-في-جريمة-بشعة-بالضفة-الغربية-1061043833.html
اشتية يدين مقتل فلسطينية في "جريمة بشعة" بالضفة الغربية
اشتية يدين مقتل فلسطينية في "جريمة بشعة" بالضفة الغربية
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:31+0000
2022-04-10T13:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_932692387a994219a7996a8bd7716f56.jpg
وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".واتهم اشتية إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة المنظم، معتبرا أن هذا "يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه".​​​​​​​وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-التطورات-الأخيرة-في-فلسطين-المحتلة-نتيجة-الأعمال-الإسرائيلية-1060992649.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41e514a0e563845c5cff2416c5581e76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

اشتية يدين مقتل فلسطينية في "جريمة بشعة" بالضفة الغربية

13:31 GMT 10.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
إيران: التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة نتيجة الأعمال الإسرائيلية
8 أبريل, 21:49 GMT
وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".
واتهم اشتية إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة المنظم، معتبرا أن هذا "يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه".
​​​​​​​وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала