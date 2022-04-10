https://arabic.sputniknews.com/20220410/اصطدام-باخرة-مسافرين-فرنسية-بسفينة-وقود-جزائرية-1061056074.html
اصطدام باخرة مسافرين فرنسية بسفينة وقود جزائرية
اصطدام باخرة مسافرين فرنسية بسفينة وقود جزائرية
أعلنت الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، اليوم الأحد، اصطدام باخرة تابعة بباخرة نقل مسافرين فرنسية، في ميناء الجزائر العاصمة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:26+0000
2022-04-10T21:26+0000
2022-04-10T21:27+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060366434_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_dd664bd875c266711e941a98d3fd99d1.jpg
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه "تعرضت الباخرة طولقة، الأربعاء الماضي إلى حادث اصطدام وهي راسية برصيف قالمة، و هو الرصيف المخصص لرسو البواخر التابعة لمؤسسة نفطال بميناء الجزائر العاصمة".وكشفت المعاينة الأولية التى قام بها اختصاصيون من نفطال بالتعاون مع شركة "دامن"مصنعة الباخرة طولقة، عن أن الأضرار المترتبة عن هذا الحادث ليست كبيرة، حيث طالت بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط، وهو ما سيتم التأكد منه نهائيا بعد المعاينة المدققة للهيكل السفلي للباخرة، بحسب البيان.ويرى الخبراء أن هذه الأضرار لن تؤثر على قدرة الباخرة على الملاحة و ممارسة نشاطها بصفة آمنة، في انتظار الانتهاء من إجراءات التأمين، و باشرت المصالح المختصة لميناء الجزائر العاصمة والملاحة التجارية بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.يذكر أن الباخرة طولقة تبلغ سعتها 4500 طن وقد اقتنتها نفطال منذ ما يقرب من عام، في إطار عملية تجديد أسطولها المخصص لنشاط تزويد البواخر بالوقود البحري
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060366434_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_2581599abe209078dc27b4ea43d15f2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
اصطدام باخرة مسافرين فرنسية بسفينة وقود جزائرية
21:26 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المواد البترولية، اليوم الأحد، اصطدام باخرة تابعة بباخرة نقل مسافرين فرنسية، في ميناء الجزائر العاصمة.
ونقلت صحيفة "النهار"
الجزائرية عن الشركة بيانا قالت فيه "تعرضت الباخرة طولقة، الأربعاء الماضي إلى حادث اصطدام وهي راسية برصيف قالمة، و هو الرصيف المخصص لرسو البواخر التابعة لمؤسسة نفطال بميناء الجزائر العاصمة".
وتابع البيان: "تسببت في حادث الاصطدام باخرة نقل المسافرين (جون نيكولي) التابعة للشركة الفرنسية (كورسيكا لنيا)، ويرجح أن يكون ربانها قد فقد السيطرة عليها بفعل حالة البحر السيئة".
وكشفت المعاينة الأولية التى قام بها اختصاصيون من نفطال بالتعاون مع شركة "دامن"مصنعة الباخرة طولقة، عن أن الأضرار المترتبة عن هذا الحادث ليست كبيرة، حيث طالت بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط، وهو ما سيتم التأكد منه نهائيا بعد المعاينة المدققة للهيكل السفلي للباخرة، بحسب البيان.
ويرى الخبراء أن هذه الأضرار لن تؤثر على قدرة الباخرة على الملاحة و ممارسة نشاطها بصفة آمنة، في انتظار الانتهاء من إجراءات التأمين، و باشرت المصالح المختصة لميناء الجزائر العاصمة والملاحة التجارية بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.
يذكر أن الباخرة طولقة تبلغ سعتها 4500 طن وقد اقتنتها نفطال منذ ما يقرب من عام، في إطار عملية تجديد أسطولها المخصص لنشاط تزويد البواخر بالوقود البحري