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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/اعتقال-أكثر-من-2200-مطلوب-للخدمة-العسكرية-خلال-محاولتهم-عبور-الحدود-الأوكرانية--1061038373.html
اعتقال أكثر من 2200 مطلوب للخدمة العسكرية خلال محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية
اعتقال أكثر من 2200 مطلوب للخدمة العسكرية خلال محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية
أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن أكثر من 2200 من المطلوبين للخدمة العسكرية اعتقلوا خلال محاولتهم مغادرة أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:52+0000
2022-04-10T11:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وفي 3 مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم فولوديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة، والذي ينطبق على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/زيلينسكي-يعلن-التعبئة-العامة-في-أوكرانيا--1059125312.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

اعتقال أكثر من 2200 مطلوب للخدمة العسكرية خلال محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية

11:52 GMT 10.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESقوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن أكثر من 2200 من المطلوبين للخدمة العسكرية اعتقلوا خلال محاولتهم مغادرة أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم فولوديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة، والذي ينطبق على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد
24 فبراير, 22:20 GMT
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
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