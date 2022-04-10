https://arabic.sputniknews.com/20220410/اعتقال-أكثر-من-2200-مطلوب-للخدمة-العسكرية-خلال-محاولتهم-عبور-الحدود-الأوكرانية--1061038373.html
اعتقال أكثر من 2200 مطلوب للخدمة العسكرية خلال محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية
اعتقال أكثر من 2200 مطلوب للخدمة العسكرية خلال محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية
أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن أكثر من 2200 من المطلوبين للخدمة العسكرية اعتقلوا خلال محاولتهم مغادرة أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:52+0000
2022-04-10T11:52+0000
2022-04-10T11:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493302_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a3136c90f8fb349c1817ea7e7704de8d.jpg
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم فولوديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة، والذي ينطبق على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/زيلينسكي-يعلن-التعبئة-العامة-في-أوكرانيا--1059125312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493302_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_3c0cf024853a57bc310bd4166778beec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
اعتقال أكثر من 2200 مطلوب للخدمة العسكرية خلال محاولتهم عبور الحدود الأوكرانية
تابعنا عبر
أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن أكثر من 2200 من المطلوبين للخدمة العسكرية اعتقلوا خلال محاولتهم مغادرة أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة الروسية.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم فولوديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة
، والذي ينطبق على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.