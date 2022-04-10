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اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في البرلمان المغربي ابتداء من الغد
اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في البرلمان المغربي ابتداء من الغد
أعلن رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، أنه سيتم الشروع، رسميا، في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:40+0000
2022-04-10T08:40+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وأوضح السيد الطالبي العلمي في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة، أن تفعيل هذه الخطوة سيتم ابتداء من جلسة الاثنين 11 أبريل/ نيسان، وفقا لوكالة "المغرب للأنباء".وأكد رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق بـ "لحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية".وذكر في هذا السياق أن أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين، على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/هيئة-حقوقية-إسقاط-الأمازيغية-يهدد-مستقبل-المغرب-1056615854.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في البرلمان المغربي ابتداء من الغد

08:40 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAالبرلمان المغربي
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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أعلن رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، أنه سيتم الشروع، رسميا، في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس.
وأوضح السيد الطالبي العلمي في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة، أن تفعيل هذه الخطوة سيتم ابتداء من جلسة الاثنين 11 أبريل/ نيسان، وفقا لوكالة "المغرب للأنباء".
وأكد رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق بـ "لحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية".
وذكر في هذا السياق أن أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين، على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.
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