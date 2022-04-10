https://arabic.sputniknews.com/20220410/اكتشاف-بقايا-ديناصورات-في-حالتها-الطبيعية-بعد-66-مليون-عام-من-انقراضها-فيديو-1061036996.html

اكتشاف بقايا ديناصورات في حالتها الطبيعية بعد 66 مليون عام من انقراضها... فيديو

اكتشاف بقايا ديناصورات في حالتها الطبيعية بعد 66 مليون عام من انقراضها... فيديو

يزعم علماء أنهم عثروا على حفريات لديناصورات قُتلت في اليوم الذي تعرض فيه ‏جنسها للانقراض قبل 66 مليون عام، نتيجة كويكب ضرب كوكب الأرض.‏ 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T11:24+0000

2022-04-10T11:24+0000

2022-04-10T11:24+0000

مجتمع

علوم

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وقالوا إنه تم العثور على ساق ديناصور "ثيسيلوصور" محفوظة بشكل كامل في موقع "تانيس" في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية، وكانت مكتملة بجلد متقشر، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".ويعرض فيلم وثائقي جديد لـ"بي بي سي" مشاهد لعدد كبير من الأحافير التي عُثر عليها في موقع "تانيس"، ومنها ساق الديناصور "ثيسيلوصور" المحفوظة بشكل جيد، وكذلك جلد ديناصور "ترايسيراتوبس".ومن المعتقد على نطاق واسع أنه عندما ضرب كويكب يبلغ عرضه 7.5 ميلا، بحجم جبل إيفرست تقريبا، خليج المكسيك، تم القضاء على جميع الديناصورات غير الطائرة على الأرض.وموقع "تانيس" غني بالحفريات المحفوظة بشكل جيد، بما في ذلك الأسماك والسلحفاة، وحتى جنين التيروصور الطائر المغلف في بيضة.وكانت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية كتبت لأول مرة عن موقع "تانيس" في عام 2019، قبل أن يتم استعراض نتائج محتوياته في مجلة أكاديمية.وقال روبرت ديبالما، طالب دراسات عليا من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، والذي يقود فريق الحفر في موقع تانيس، في تصريحات لـ"بي بي سي": "لدينا الكثير من التفاصيل مع هذا الموقع الذي يخبرنا بما حدث لحظة بلحظة، إنه يشبه تقريبا مشاهدة الأفلام".وسيتم عرض الفيلم الوثائقي، الذي استغرق إعداده 3 سنوات، في 15 أبريل/ نيسان الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/الديناصورات-عاشت-هنا-مصر-تعلن-أهم-اكتشاف-في-المثلث-الذهبي-1058552885.html

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