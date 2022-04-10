https://arabic.sputniknews.com/20220410/الأمن-العراقي-يكشف-حقيقة-هجوم-الطارمية-شمالي-بغداد-1061033058.html

الأمن العراقي يكشف حقيقة هجوم الطارمية شمالي بغداد

الأمن العراقي يكشف حقيقة هجوم الطارمية شمالي بغداد

كشفت الأجهزة الأمنية العراقية حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي لهجوم من 5 محاور على مدينة الطارمية شمالي العاصمة بغداد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T09:44+0000

2022-04-10T09:44+0000

2022-04-10T09:57+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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وقال مصدر أمني عراقي إن الهجوم الذي تعرضت له المدينة هو حادث جنائي عائلي، بحسب ما ذكرته شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد.وأوضح المصدر أن "ما حدث في الطارمية هو هجوم مسلح ضمن منطقة بستان الشط"، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل شخص واحد من المدنيين.وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن تعرض المنطقة الواقعة شمالي بغداد لهجوم من تنظيم "داعش" هو أنباء غير صحيحة.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الأحد، أنها قتلت 70 عنصرا من تنظيم "داعش" (محظور في روسيا)، خلال ثلاثة أشهر فقط.وفي وقت سابق، أمس السبت، قال مصدر أمني عراقي إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجمت موقعا عسكريا وأسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.

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