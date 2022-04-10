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الأمن العراقي يكشف حقيقة هجوم الطارمية شمالي بغداد
الأمن العراقي يكشف حقيقة هجوم الطارمية شمالي بغداد
كشفت الأجهزة الأمنية العراقية حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي لهجوم من 5 محاور على مدينة الطارمية شمالي العاصمة بغداد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:44+0000
2022-04-10T09:57+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وقال مصدر أمني عراقي إن الهجوم الذي تعرضت له المدينة هو حادث جنائي عائلي، بحسب ما ذكرته شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد.وأوضح المصدر أن "ما حدث في الطارمية هو هجوم مسلح ضمن منطقة بستان الشط"، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل شخص واحد من المدنيين.وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن تعرض المنطقة الواقعة شمالي بغداد لهجوم من تنظيم "داعش" هو أنباء غير صحيحة.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الأحد، أنها قتلت 70 عنصرا من تنظيم "داعش" (محظور في روسيا)، خلال ثلاثة أشهر فقط.وفي وقت سابق، أمس السبت، قال مصدر أمني عراقي إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجمت موقعا عسكريا وأسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/العمليات-المشتركة-العراقية-سلاح-الجو-قتل-70-عنصرا-من-داعش-في-3-أشهر-1060996255.html
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مقتل-وإصابة-عنصرين-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-لإرهابيي-داعش-في-الأنبار-1060998854.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الأمن العراقي يكشف حقيقة هجوم الطارمية شمالي بغداد

09:44 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 10.04.2022)
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / STRINGER
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كشفت الأجهزة الأمنية العراقية حقيقة ما يتم تداوله من أنباء عن تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي لهجوم من 5 محاور على مدينة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي إن الهجوم الذي تعرضت له المدينة هو حادث جنائي عائلي، بحسب ما ذكرته شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد.
وأوضح المصدر أن "ما حدث في الطارمية هو هجوم مسلح ضمن منطقة بستان الشط"، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل شخص واحد من المدنيين.
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
"العمليات المشتركة العراقية": سلاح الجو قتل 70 عنصرا من "داعش" في 3 أشهر
أمس, 07:01 GMT
وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن تعرض المنطقة الواقعة شمالي بغداد لهجوم من تنظيم "داعش" هو أنباء غير صحيحة.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الأحد، أنها قتلت 70 عنصرا من تنظيم "داعش" (محظور في روسيا)، خلال ثلاثة أشهر فقط.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار
أمس, 08:47 GMT
وفي وقت سابق، أمس السبت، قال مصدر أمني عراقي إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجمت موقعا عسكريا وأسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
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