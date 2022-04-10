https://arabic.sputniknews.com/20220410/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-مساعدات-مالية-لدول-الشرق-الأوسط-لمواجهة-أزمة-ارتفاع-أسعار-السلع-الغذائية-1061029453.html
الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات مالية لدول الشرق الأوسط لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية
الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات مالية لدول الشرق الأوسط لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية
أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم أمس السبت، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية للأردن، لدعم استجابته لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط القتال الدائر في... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:43+0000
2022-04-10T07:43+0000
2022-04-10T07:44+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "المملكة" الأردني أن التمويل الأوروبي الجديد يعد جزءا من مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، التي تبلغ قيمتها 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما يهدف التمويل الجديد إلى معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل، حيث سيخصص التمويل للـ"الأشخاص الأكثر ضعفا و/ أو الشركاء الأكثر تضررا من الأزمة".وسيقدم الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من التمويل لمصر بقيمة 100 مليون يورو، فيما توزع المبلغ المتبقي على: الجزائر 5 ملايين يورو، ولبنان 25 مليون يورو، والمغرب 15 مليون يورو، وفلسطين 25 مليون يورو، وسوريا 10 ملايين يورو، وتونس 20 مليون يورو.وفسر الاتحاد اختيار هذه الدول للحصول على التمويل باعتمادها الشديد على أوكرانيا أو واردات الغذاء الروسية أو الأسمدة الصناعية.وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "في وقت الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع شركائه؛ إذ تهدد الحرب الروسية الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقتنا".وأضاف أن "حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد، والتي تبلغ 225 مليون يورو، ستساعد الناس وتدعمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ضمان وصول السلع والخدمات الأساسية إليهم".
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العالم العربي
الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات مالية لدول الشرق الأوسط لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية
07:43 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 07:44 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم أمس السبت، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية للأردن، لدعم استجابته لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط القتال الدائر في أوكرانيا.
وذكر موقع "المملكة" الأردني
أن التمويل الأوروبي الجديد يعد جزءا من مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، التي تبلغ قيمتها 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يهدف التمويل الجديد إلى معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل، حيث سيخصص التمويل للـ"الأشخاص الأكثر ضعفا و/ أو الشركاء الأكثر تضررا من الأزمة".
وسيقدم الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من التمويل لمصر بقيمة 100 مليون يورو، فيما توزع المبلغ المتبقي على: الجزائر 5 ملايين يورو، ولبنان 25 مليون يورو، والمغرب 15 مليون يورو، وفلسطين 25 مليون يورو، وسوريا 10 ملايين يورو، وتونس 20 مليون يورو.
وفسر الاتحاد اختيار هذه الدول للحصول على التمويل باعتمادها الشديد على أوكرانيا أو واردات الغذاء الروسية أو الأسمدة الصناعية.
وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "في وقت الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع شركائه؛ إذ تهدد الحرب الروسية الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقتنا".
وأضاف أن "حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد، والتي تبلغ 225 مليون يورو، ستساعد الناس وتدعمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ضمان وصول السلع والخدمات الأساسية إليهم".