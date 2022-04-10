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https://arabic.sputniknews.com/20220410/البطريرك-كيريل-يحث-المؤمنين-على-التوحد-حول-السلطة-في-ظل-الظروف-الصعبة-1061044197.html
البطريرك كيريل يحث المؤمنين على التوحد حول السلطة في ظل الظروف الصعبة
البطريرك كيريل يحث المؤمنين على التوحد حول السلطة في ظل الظروف الصعبة
أعلن بطريرك روسيا، كيريل، أن المؤمنين يجب أن يتحدوا في هذه الأوقات العصيبة للبلاد، داعيا السلطات بالمسؤولية تجاه الناس وخدمة الشعب. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:33+0000
2022-04-10T13:33+0000
العالم
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وجاءت تصريحات البطريرك كيريل خلال خطبة الأحد وقال فيها "أتمنى أن يساعدنا الرب جميعًا في هذا الوقت الصعب لوطننا فالوحدة يحب أن تكون مشتركة بين الجميع، بما في ذلك حول السلطات لكي تمتلئ بالمسؤولية تجاه شعبها والتواضع والاستعداد لخدمتهم".وأضاف كيريل قائلا: "القدرة على صد الأعداء الخارجيين والداخليين وترتيب حياتنا بطريقة يكون فيها في هذه الحياة أكبر قدر ممكن من الخير والحقيقة والمحبة".كما دعا البطريرك جميع الذين لديهم القوة أن يتذكروا كلمات الإنجيل القائلة إن "الشخص الأعظم سيكون عبدًا والأول سيكون عبدًا".وأشار البطريرك إلى أننا "لا نتحدث فقط عن سلطة الدولة، ولكن أيضًا عن السلطة في الأسرة وبين الأصدقاء وعن السلطة الرسمية وغير الرسمية".وختم قائلا: "لينير الرب كل من في السلطة ولينوّر كل من يخضع للسلطة أيضًا، لأن كل سلطة هي من الله، يعلمنا الكتاب المقدس وهذا يتطلب منا احترام السلطة. لكن هذا الاحترام للسلطة يتطور إلى الصدق والمحبة والامتنان عندما تكون الحكومة بمثابة كلمة الله التي تعلمنا إياها اليوم".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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العالم

البطريرك كيريل يحث المؤمنين على التوحد حول السلطة في ظل الظروف الصعبة

13:33 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Victor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصور البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا خلال مراسم كنيسة النصب التذكاري باسم جميع القديسين وضحايا الوطن في مينسك
 البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا خلال مراسم كنيسة النصب التذكاري باسم جميع القديسين وضحايا الوطن في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Victor Tolochko
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أعلن بطريرك روسيا، كيريل، أن المؤمنين يجب أن يتحدوا في هذه الأوقات العصيبة للبلاد، داعيا السلطات بالمسؤولية تجاه الناس وخدمة الشعب.
وجاءت تصريحات البطريرك كيريل خلال خطبة الأحد وقال فيها "أتمنى أن يساعدنا الرب جميعًا في هذا الوقت الصعب لوطننا فالوحدة يحب أن تكون مشتركة بين الجميع، بما في ذلك حول السلطات لكي تمتلئ بالمسؤولية تجاه شعبها والتواضع والاستعداد لخدمتهم".
وأضاف كيريل قائلا: "القدرة على صد الأعداء الخارجيين والداخليين وترتيب حياتنا بطريقة يكون فيها في هذه الحياة أكبر قدر ممكن من الخير والحقيقة والمحبة".
كما دعا البطريرك جميع الذين لديهم القوة أن يتذكروا كلمات الإنجيل القائلة إن "الشخص الأعظم سيكون عبدًا والأول سيكون عبدًا".
وأشار البطريرك إلى أننا "لا نتحدث فقط عن سلطة الدولة، ولكن أيضًا عن السلطة في الأسرة وبين الأصدقاء وعن السلطة الرسمية وغير الرسمية".
وختم قائلا: "لينير الرب كل من في السلطة ولينوّر كل من يخضع للسلطة أيضًا، لأن كل سلطة هي من الله، يعلمنا الكتاب المقدس وهذا يتطلب منا احترام السلطة. لكن هذا الاحترام للسلطة يتطور إلى الصدق والمحبة والامتنان عندما تكون الحكومة بمثابة كلمة الله التي تعلمنا إياها اليوم".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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