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البنك الدولي: انخفاض سيولة 94% من شركات التصنيع الأردنية بسبب كورونا
البنك الدولي: انخفاض سيولة 94% من شركات التصنيع الأردنية بسبب كورونا
أفاد مسح للبنك الدولي، أن نصف شركات التصنيع الأردنية التي شاركت في استطلاع رأي إاضطرت إلى "خفض إجمالي عدد العمال الدائمين لديهم"، بسبب جائحة فيروس كورونا. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:08+0000
2022-04-10T14:08+0000
العالم العربي
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وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته مجموعة البنك الدولي في ديسمبر / كانون الأول 2021 للشركات الأردنية، أن أكثر من 94% من شركات التصنيع شهدت انخفاضا في السيولة؛ وأكثر من 64% منهم اضطروا لتأخير سداد الالتزامات المالية للموردين أو للملاك أو للسلطات الضريبية.وأوضح البنك، أن الاقتصاد الأردني نجح في تخطي صدمة كورونا في الريع الثاني من عام 2021، لكن لم يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل، بحسب موقع "المملكة".وقال البنك إن جائحة كورونا أثرت على القطاع الخاص، وبخاصة القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، حيث تعد أهم مواطن البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية وأغلبها ملابس، والهند حيث معظمها مواد كيميائية، ودول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن وارداتهاالكيماوياتوالزراعة، مشيرا إلى أن الكيماويات والمنسوجات تشكل نحو 60% من الصادرات الأردنية.وأضافت الوثيقة أن قطاع التصنيع في الأردن "سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة"، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.وتشمل الوثيقة التابعة للبنك الدولي، دراسة للموافقة على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لدعم صندوق تطوير الصناعات؛ تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها، بحسب "المملكة".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-يزود-الأردن-بـ-300-صهريج-نفط-1061038496.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

البنك الدولي: انخفاض سيولة 94% من شركات التصنيع الأردنية بسبب كورونا

14:08 GMT 10.04.2022
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© flickr.com / Shiny Things
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أفاد مسح للبنك الدولي، أن نصف شركات التصنيع الأردنية التي شاركت في استطلاع رأي إاضطرت إلى "خفض إجمالي عدد العمال الدائمين لديهم"، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته مجموعة البنك الدولي في ديسمبر / كانون الأول 2021 للشركات الأردنية، أن أكثر من 94% من شركات التصنيع شهدت انخفاضا في السيولة؛ وأكثر من 64% منهم اضطروا لتأخير سداد الالتزامات المالية للموردين أو للملاك أو للسلطات الضريبية.
وأوضح البنك، أن الاقتصاد الأردني نجح في تخطي صدمة كورونا في الريع الثاني من عام 2021، لكن لم يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل، بحسب موقع "المملكة".
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
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11:55 GMT
وقال البنك إن جائحة كورونا أثرت على القطاع الخاص، وبخاصة القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، حيث تعد أهم مواطن البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية وأغلبها ملابس، والهند حيث معظمها مواد كيميائية، ودول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن وارداتهاالكيماوياتوالزراعة، مشيرا إلى أن الكيماويات والمنسوجات تشكل نحو 60% من الصادرات الأردنية.
وأضافت الوثيقة أن قطاع التصنيع في الأردن "سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة"، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.
وتشمل الوثيقة التابعة للبنك الدولي، دراسة للموافقة على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لدعم صندوق تطوير الصناعات؛ تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها، بحسب "المملكة".
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