https://arabic.sputniknews.com/20220410/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-فلسطينية-بعد-الاشتباه-بها-1061036641.html

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بعد الاشتباه بها

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية بعد الاشتباه بها

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أطلق النار على سيدة فلسطينية غربي بيت لحم بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل اقتربت سيدة فلسطينية بشكل مشبوه نحو قوة عسكرية قرب قرية حوسان".وتابع "بدأت القوة باتباع خطوات لتوقيفها شملت إطلاق النار بالهواء وبعد أن لم تتوقف أطلقت القوة النار نحو الجزء الأسفل من جسدها".وأوضح أنه تم نقل السيدة لتلقي العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أنه يتم التحقيق بالحادث.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وفاة السيدة متأثرة بجراح أصيبت بها إثر تعرضها لإطلاق نار من جانب قوة بالجيش الإسرائيلي في قرية حوسان غربي بيت لحم بالضفة الغربية.وأوضحت الوزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن السيدة وصلت مستشفى بيت جالا وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها 6 أطفال، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج"، قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-فلسطينية-كانت-تخطط-لعملية-إطلاق-نار-1061032609.html

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