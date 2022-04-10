https://arabic.sputniknews.com/20220410/الجيش-الليبي-يعلن-تحرير-195-مختطفا-في-مدينة-بني-وليد-1061035616.html
الجيش الليبي يعلن تحرير 195 مختطفا في مدينة بني وليد
الجيش الليبي يعلن تحرير 195 مختطفا في مدينة بني وليد
أعلن الجيش الليبي تحرير 195 شخصا بينهم 23 امرأة وطفلان في مدينة بني وليد، بعد أن اختطفتهم عصابة للمطالبة بفدية مالية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T10:57+0000
2022-04-10T10:57+0000
2022-04-10T10:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء هذا في بيان نشره اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس في الجيش الليبي، على حسابه بموقع فيسبوك.وقال البيان إنه تم القبض على رأس العصابة المدعو أصيل السنوسي اشنيشح وهو ليبي الجنسية و8 من أعضاء العصابة، موضحا أنهم ينتمون لجنسيات أخرى وسيتم إحالتهم للجهات المعنية.وذكر البيان أن المخطوفين الذين تم تحريرهم ينتمون لجنسيات مختلفة من مصر والسودان والنيجر ونيجيريا وإريتريا، وإثيوبيا.وأشار البيان إلى أنهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.وطمأن اللواء في بيانه أهالي المخطوفين بأن أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التكبالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الجيش الليبي يعلن تحرير 195 مختطفا في مدينة بني وليد
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أعلن الجيش الليبي تحرير 195 شخصا بينهم 23 امرأة وطفلان في مدينة بني وليد، بعد أن اختطفتهم عصابة للمطالبة بفدية مالية.
جاء هذا في بيان نشره اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس في الجيش الليبي
، على حسابه بموقع فيسبوك.
وقال البيان إنه تم القبض على رأس العصابة المدعو أصيل السنوسي اشنيشح وهو ليبي الجنسية و8 من أعضاء العصابة، موضحا أنهم ينتمون لجنسيات أخرى وسيتم إحالتهم للجهات المعنية.
وذكر البيان أن المخطوفين الذين تم تحريرهم ينتمون لجنسيات مختلفة من مصر والسودان والنيجر ونيجيريا وإريتريا، وإثيوبيا.
وأشار البيان إلى أنهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.
وطمأن اللواء في بيانه أهالي المخطوفين بأن أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التكبالي.