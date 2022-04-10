https://arabic.sputniknews.com/20220410/الخارجية-الفلسطينية-تدين-مقتل-سيدة-على-يد-جنود-إسرائيليين-وتوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-1061049184.html
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل سيدة على يد جنود إسرائيليين وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل سيدة على يد جنود إسرائيليين وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مقتل سيدة صباحا برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة حوسان غربي بيت لحم بالضفة الغربية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:57+0000
2022-04-10T15:57+0000
2022-04-10T15:57+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إدانتها "بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيدة غادة إبراهيم سباتين، 47 عاما، التي وثقتها كاميرا تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة صباحا في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم".وتابع البيان أن الوزارة طالبت المجلس بـ "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون".وأضاف البيان أن هذه الواقعة تعد "جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين".كما حملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة".وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج"، قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاتها.وتابع: "بدأت القوة باتباع خطوات لتوقيفها شملت إطلاق النار بالهواء وبعد أن لم تتوقف أطلقت القوة النار نحو الجزء الأسفل من جسدها"، مضيفا: "لقد قدم أفراد القوة الإسعاف للسيدة ومن ثم نقلت لتلقي العلاج بالمستشفى ويتم التحقيق بالحادث".في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن لقوات الأمن حرية التصرف في مواجهة ما وصفه بـ "الإرهاب"، مع تواصل المداهمات لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية تتهمهم إسرائيل بالوقوف وراء هجمات مؤخرا أودت بحياة عدد من الإسرائيليين.يُذكر أن إسرائيل أعلنت اليوم اعتزامها حرمان فلسطينيي الداخل (عرب 48 أو المواطنون العرب في إسرائيل) من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب فلسطينيين داخل إسرائيل خلفت قتلى وجرحى.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/حماس-جريمة-إعدام-غادة-سباتين-تؤكد-استهتار-الاحتلال-الكامل-بكل-القوانين-والأعراف-الإنسانية-1061047250.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/الخارجية-الفلسطينية-منتقدة-تصريحات-بينيت-ترخيص-رسمي-بقتل-الفلسطينيين-1061045181.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل سيدة على يد جنود إسرائيليين وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مقتل سيدة صباحا برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة حوسان غربي بيت لحم بالضفة الغربية.
القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إدانتها "بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة
التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيدة غادة إبراهيم سباتين، 47 عاما، التي وثقتها كاميرا تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة صباحا في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم".
وطالبت الوزارة "مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية".
وتابع البيان أن الوزارة طالبت المجلس بـ "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون".
كما طالبت "الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين".
وأضاف البيان أن هذه الواقعة تعد "جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين".
كما حملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم: "استشهدت المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان، وقد وصلت مستشفى بيت جالا وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم".
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج"، قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاتها.
قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر"، "اقتربت قبل قليل سيدة فلسطينية بشكل مشبوه نحو قوة عسكرية قرب قرية حوسان".
وتابع: "بدأت القوة باتباع خطوات لتوقيفها شملت إطلاق النار بالهواء وبعد أن لم تتوقف أطلقت القوة النار نحو الجزء الأسفل من جسدها"، مضيفا: "لقد قدم أفراد القوة الإسعاف للسيدة ومن ثم نقلت لتلقي العلاج بالمستشفى ويتم التحقيق بالحادث".
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن لقوات الأمن حرية التصرف في مواجهة ما وصفه بـ "الإرهاب"، مع تواصل المداهمات لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية تتهمهم إسرائيل
بالوقوف وراء هجمات مؤخرا أودت بحياة عدد من الإسرائيليين.
يُذكر أن إسرائيل أعلنت اليوم اعتزامها حرمان فلسطينيي الداخل (عرب 48 أو المواطنون العرب في إسرائيل) من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب فلسطينيين داخل إسرائيل خلفت قتلى وجرحى.