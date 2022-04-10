https://arabic.sputniknews.com/20220410/الخارجية-الفلسطينية-تدين-مقتل-سيدة-على-يد-جنود-إسرائيليين-وتوجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-1061049184.html

الخارجية الفلسطينية تدين مقتل سيدة على يد جنود إسرائيليين وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي

الخارجية الفلسطينية تدين مقتل سيدة على يد جنود إسرائيليين وتوجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مقتل سيدة صباحا برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة حوسان غربي بيت لحم بالضفة الغربية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T15:57+0000

2022-04-10T15:57+0000

2022-04-10T15:57+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102066/81/1020668115_0:21:1242:720_1920x0_80_0_0_1da383e95f30cab043d0f4817cdbd211.jpg

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إدانتها "بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيدة غادة إبراهيم سباتين، 47 عاما، التي وثقتها كاميرا تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة صباحا في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم".وتابع البيان أن الوزارة طالبت المجلس بـ "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون".وأضاف البيان أن هذه الواقعة تعد "جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين".كما حملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة".وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج"، قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاتها.وتابع: "بدأت القوة باتباع خطوات لتوقيفها شملت إطلاق النار بالهواء وبعد أن لم تتوقف أطلقت القوة النار نحو الجزء الأسفل من جسدها"، مضيفا: "لقد قدم أفراد القوة الإسعاف للسيدة ومن ثم نقلت لتلقي العلاج بالمستشفى ويتم التحقيق بالحادث".في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن لقوات الأمن حرية التصرف في مواجهة ما وصفه بـ "الإرهاب"، مع تواصل المداهمات لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية تتهمهم إسرائيل بالوقوف وراء هجمات مؤخرا أودت بحياة عدد من الإسرائيليين.يُذكر أن إسرائيل أعلنت اليوم اعتزامها حرمان فلسطينيي الداخل (عرب 48 أو المواطنون العرب في إسرائيل) من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب فلسطينيين داخل إسرائيل خلفت قتلى وجرحى.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/حماس-جريمة-إعدام-غادة-سباتين-تؤكد-استهتار-الاحتلال-الكامل-بكل-القوانين-والأعراف-الإنسانية-1061047250.html

https://arabic.sputniknews.com/20220410/الخارجية-الفلسطينية-منتقدة-تصريحات-بينيت-ترخيص-رسمي-بقتل-الفلسطينيين-1061045181.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم