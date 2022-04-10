https://arabic.sputniknews.com/20220410/الرئيس-التونسي-يصدر-مرسوما-يعترف-بحق-عائلات-شهداء-ومصابي-الثورة-في-التعويض-1061026562.html
الرئيس التونسي يصدر مرسوما يعترف بحق عائلات شهداء ومصابي الثورة في التعويض
الرئيس التونسي يصدر مرسوما يعترف بحق عائلات شهداء ومصابي الثورة في التعويض
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسوما يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية، التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T03:24+0000
2022-04-10T03:24+0000
2022-04-10T03:24+0000
أخبار تونس اليوم
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وأقر المرسوم أيضا تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين، إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يصدر مرسوما يعترف بحق عائلات شهداء ومصابي الثورة في التعويض
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، مرسوما يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية، التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل والإهمال.
وأقر المرسوم أيضا تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن
والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.
وقُتل عشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة
ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي فجرت انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.
ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين، إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.