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السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "بوينغ" الأمريكية
السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "بوينغ" الأمريكية
وقعت السعودية للصناعات العسكرية "سامي" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعات الطيران والأنظمة الدفاعية لإنشاء مشروع مشترك في... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:33+0000
2022-04-10T11:33+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، في خبر عن الاتفاقية التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن وجود علاقات طويلة الأمد مع شركات مثل "بوينغ" يساهم في تعزيز خطوات المملكة في هذا المجال.ولفت الخطيب إلى أن المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في المملكة مع شركة "بوينغ" يمهد يساهم في تلبية احتياجات قطاع الطيران في السعودية.وقال توربو سجوجرين، نائب رئيس شركة "بوينغ" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية، إن العلاقات مع السعودية عمرها 77 عاما.ولفت إلى أن المشروع الجديد يتضمن توفير خدمات الإصلاح والصيانة والعمرة لمنصات الطائرات العمودية داخل المملكة.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "بوينغ" الأمريكية

11:33 GMT 10.04.2022
© REUTERS / Christopher Pikeالشركة السعودية للصناعات العسكرية
الشركة السعودية للصناعات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Christopher Pike
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وقعت السعودية للصناعات العسكرية "سامي" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعات الطيران والأنظمة الدفاعية لإنشاء مشروع مشترك في المملكة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، في خبر عن الاتفاقية التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض.
وتختص شركة "بوينغ" الأمريكية أيضا بصناعات الفضاء والأمن إضافة إلى تزويد العملاء بخدمات الطيران.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن وجود علاقات طويلة الأمد مع شركات مثل "بوينغ" يساهم في تعزيز خطوات المملكة في هذا المجال.
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ولفت الخطيب إلى أن المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في المملكة مع شركة "بوينغ" يمهد يساهم في تلبية احتياجات قطاع الطيران في السعودية.
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وقال توربو سجوجرين، نائب رئيس شركة "بوينغ" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية، إن العلاقات مع السعودية عمرها 77 عاما.
ولفت إلى أن المشروع الجديد يتضمن توفير خدمات الإصلاح والصيانة والعمرة لمنصات الطائرات العمودية داخل المملكة.
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