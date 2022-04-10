https://arabic.sputniknews.com/20220410/السعودية-للصناعات-العسكرية-توقع-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-مع-بوينغ-الأمريكية-1061037130.html

السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "بوينغ" الأمريكية

السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "بوينغ" الأمريكية

وقعت السعودية للصناعات العسكرية "سامي" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعات الطيران والأنظمة الدفاعية لإنشاء مشروع مشترك في... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T11:33+0000

2022-04-10T11:33+0000

2022-04-10T11:33+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، في خبر عن الاتفاقية التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن وجود علاقات طويلة الأمد مع شركات مثل "بوينغ" يساهم في تعزيز خطوات المملكة في هذا المجال.ولفت الخطيب إلى أن المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في المملكة مع شركة "بوينغ" يمهد يساهم في تلبية احتياجات قطاع الطيران في السعودية.وقال توربو سجوجرين، نائب رئيس شركة "بوينغ" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية، إن العلاقات مع السعودية عمرها 77 عاما.ولفت إلى أن المشروع الجديد يتضمن توفير خدمات الإصلاح والصيانة والعمرة لمنصات الطائرات العمودية داخل المملكة.

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