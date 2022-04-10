https://arabic.sputniknews.com/20220410/السيسي-الاتحاد-الأوروبي-يمثل-شريكا-استراتيجيا-لمصر-1061044764.html
السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر
السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى أن القاهرة حريصة على الارتقاء بالعلاقات معه. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:40+0000
2022-04-10T13:40+0000
2022-04-10T13:40+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى تأكيد السيسي على أهمية التشاور والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في القضايا والتحديات التي تواجه الجانبين إقليميا وعالميا.وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في مختلف المجالات.يذكر أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى أن القاهرة حريصة على الارتقاء بالعلاقات معه.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى تأكيد السيسي على أهمية التشاور والتنسيق
مع الاتحاد الأوروبي في القضايا والتحديات التي تواجه الجانبين إقليميا وعالميا.
وأعرب الرئيس المصري
عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في مختلف المجالات.
يذكر أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث العديد من القضايا
ذات الاهتمام المشترك.