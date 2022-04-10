عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/السيسي-الاتحاد-الأوروبي-يمثل-شريكا-استراتيجيا-لمصر-1061044764.html
السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر
السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى أن القاهرة حريصة على الارتقاء بالعلاقات معه. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:40+0000
2022-04-10T13:40+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_9e3003d866990351942f30cc0ec64778.jpg
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى تأكيد السيسي على أهمية التشاور والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في القضايا والتحديات التي تواجه الجانبين إقليميا وعالميا.وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في مختلف المجالات.يذكر أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_2959b0bb1c5c977ae5fd00ff3c6c80fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر

13:40 GMT 10.04.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى أن القاهرة حريصة على الارتقاء بالعلاقات معه.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى تأكيد السيسي على أهمية التشاور والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في القضايا والتحديات التي تواجه الجانبين إقليميا وعالميا.
وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي في مختلف المجالات.
يذكر أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала