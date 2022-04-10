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الصحة الفلسطينية: مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
الصحة الفلسطينية: مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
أفادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إثر اصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T20:54+0000
2022-04-10T20:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر في الوزارة "باستشهاد الشاب محمد علي أحمد غنيم (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطرة"، ولفتت المصادر إلى أن "الشاب غنيم أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزلة الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه فارق الحياة".وفي السياق أكد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في تجدد للمواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان غرب بيت لحم، مساء اليوم الأحد.وقال سباتين لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "المواجهات تجددت مساء اليوم، وتركزت في وسط القرية، وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والمتظاهرين، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق".وأضاف: "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى المدخل الشرقي عند منطقة المطينة التي تشهد ذروة المواجهات مع الاحتلال".وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال أعدمت اليوم، المواطنة غادة إبراهيم سباتين (45 عاما)، وهي أم لستة أطفال في المنطقة ذاتها اليوم".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار بيت لحم

الصحة الفلسطينية: مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

20:54 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / Musa AL SHAERمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Musa AL SHAER
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أفادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إثر اصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر في الوزارة "باستشهاد الشاب محمد علي أحمد غنيم (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطرة"، ولفتت المصادر إلى أن "الشاب غنيم أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزلة الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه فارق الحياة".
وفي السياق أكد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في تجدد للمواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية حوسان غرب بيت لحم، مساء اليوم الأحد.
وقال سباتين لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "المواجهات تجددت مساء اليوم، وتركزت في وسط القرية، وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والمتظاهرين، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق".
وأضاف: "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى المدخل الشرقي عند منطقة المطينة التي تشهد ذروة المواجهات مع الاحتلال".
وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال أعدمت اليوم، المواطنة غادة إبراهيم سباتين (45 عاما)، وهي أم لستة أطفال في المنطقة ذاتها اليوم".
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