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العراق والكويت يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية
العراق والكويت يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الكويتي أحمد ناصر آل محمد الصباح، مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المُستوى الدولي. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:17+0000
2022-04-10T08:17+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الكويت اليوم
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وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وأوضحت الوزارة أن الجانبين تبادلا التهانيّ والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.وأشارت بيان الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا إلى الوضع الإقليمي والدولي والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدولية.كما تناول الوزيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالمي.وأشاد الوزيران بمستوى التنسيق العالي بين العراق ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجية، بحسب البيان.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

العراق والكويت يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية

08:17 GMT 10.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الكويتي أحمد ناصر آل محمد الصباح، مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المُستوى الدولي.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
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وأوضحت الوزارة أن الجانبين تبادلا التهانيّ والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت بيان الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا إلى الوضع الإقليمي والدولي والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدولية.
كما تناول الوزيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالمي.
وأشاد الوزيران بمستوى التنسيق العالي بين العراق ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجية، بحسب البيان.
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