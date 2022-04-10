https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-والكويت-يبحثان-سبل-تطوير-العلاقات-الثنائية-والإقليمية-1061030466.html
العراق والكويت يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية
العراق والكويت يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الكويتي أحمد ناصر آل محمد الصباح، مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المُستوى الدولي. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:17+0000
2022-04-10T08:17+0000
2022-04-10T08:17+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الكويت اليوم
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وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وأوضحت الوزارة أن الجانبين تبادلا التهانيّ والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.وأشارت بيان الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا إلى الوضع الإقليمي والدولي والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدولية.كما تناول الوزيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالمي.وأشاد الوزيران بمستوى التنسيق العالي بين العراق ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجية، بحسب البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/صندوق-الكويتي-للتنمية-الإقتصادية-العربية-يدعم-ربط-الكهرباء-الخليجي-مع-العراق-بـ115-مليون-دولار-1060396944.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم
العراق والكويت يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الكويتي أحمد ناصر آل محمد الصباح، مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المُستوى الدولي.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين تبادلا التهانيّ والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت بيان الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا إلى الوضع الإقليمي والدولي والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدولية.
كما تناول الوزيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالمي.
وأشاد الوزيران بمستوى التنسيق العالي بين العراق ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجية، بحسب البيان.