https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-يزود-الأردن-بـ-300-صهريج-نفط-1061038496.html
العراق يزود الأردن بـ 300 صهريج نفط
العراق يزود الأردن بـ 300 صهريج نفط
أعلن نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، اليوم الأحد، عن وصول 300 صهريج محمل بالنفط من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية، بهدف إدخالها... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:55+0000
2022-04-10T11:55+0000
2022-04-10T11:55+0000
العالم العربي
العراق
أخبار الأردن
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وقال الذيابات إن شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية، التي من المفترض أن تدخل الأراضي الأردنية بعد استكمال الإجراءات اللوجستية المتعلقة بها، مشيرا إلى أن تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع إبريل/ نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية، ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.ونوه رئيس النقابة إلى أن هذه الشحنات ستزود الأردن بحوالي 60 ألف برميل، وذلك بعد انقطاع النفط منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي بسبب وجود عراقيل لوجستية منعت إتمام عمليات التزويد، معربا عن شكره للأشقاء العراقيين الذين يعملون على إيجاد الحلول المناسبة لإكمال عمليات تزويد الأردن بالنفط، بحسب موقع "المملكة".وذكرت تقارير أردنية في وقت سابق، أنه من المتوقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن، بعد توقفه منذ شهر. وقال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إنه "يتوقع أن تعود الشاحنات لتصدير النفط إلى الأردن في غضون الأسبوع الحالي، بحيث يتم إنجاز بعض الأمور اللوجستية".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/مسؤول-أردني-شواهد-نفطية-مثبتة-في-حقل-السرحان-وبنوعية-ممتازة-1060963664.html
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العالم العربي, العراق, أخبار الأردن
العراق يزود الأردن بـ 300 صهريج نفط
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أعلن نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، اليوم الأحد، عن وصول 300 صهريج محمل بالنفط من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية، بهدف إدخالها إلى المملكة خلال الساعات المقبلة.
وقال الذيابات إن شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية، التي من المفترض أن تدخل الأراضي الأردنية بعد استكمال الإجراءات اللوجستية المتعلقة بها، مشيرا إلى أن تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع إبريل/ نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية، ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.
ونوه رئيس النقابة إلى أن هذه الشحنات ستزود الأردن بحوالي 60 ألف برميل، وذلك بعد انقطاع النفط منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي بسبب وجود عراقيل لوجستية منعت إتمام عمليات التزويد، معربا عن شكره للأشقاء العراقيين الذين يعملون على إيجاد الحلول المناسبة لإكمال عمليات تزويد الأردن بالنفط، بحسب موقع "المملكة
".
وذكرت تقارير أردنية في وقت سابق، أنه من المتوقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن، بعد توقفه منذ شهر
. وقال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في تصريحات لقناة "المملكة"
الأردنية، إنه "يتوقع أن تعود الشاحنات لتصدير النفط إلى الأردن في غضون الأسبوع الحالي، بحيث يتم إنجاز بعض الأمور اللوجستية".