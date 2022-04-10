https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-يعلن-القبض-على-5-من-أخطر-المطلوبين-بميسان-1061032035.html
العراق يعلن القبض على 5 من أخطر المطلوبين بميسان
العراق يعلن القبض على 5 من أخطر المطلوبين بميسان
أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على 5 أشخاص وصفتهم بأنهم من أخطر المطلوبين قضائيا بمحافظة ميسان. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:57+0000
2022-04-10T08:57+0000
2022-04-10T08:57+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان، إن مفارز جهاز الأمن الوطني بالمحافظة ألقت القبض على 4 من أخطر المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة.وأوضح أنه من بين هذه الاتهامات الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية من أجل ابتزازها إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد.وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال استندت إلى الجهد الاستخباري والمعلومات الميدانية الدقيقة، وتمت بعد الحصول على الموافقات القضائية.وفي عملية نوعية أخرى تمكنت المفارز ذاتها من استدراج تاجر للمخدرات والقبض عليه وضبط كمية من مادة الكرستال كانت بحوزته.وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل أقوال المتهمين لتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/قوات-الأمن-العراقية-تقطع-أحد-الجسور-في-وسط-بغداد-أمام-مظاهرة-1061029789.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن القبض على 5 من أخطر المطلوبين بميسان
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أعلنت السلطات العراقية، إلقاء القبض على 5 أشخاص وصفتهم بأنهم من أخطر المطلوبين قضائيا بمحافظة ميسان.
جاء ذلك بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال البيان، إن مفارز جهاز الأمن الوطني بالمحافظة ألقت القبض على 4 من أخطر المطلوبين للقضاء
بتهم إرهابية وجنائية مختلفة.
وأوضح أنه من بين هذه الاتهامات الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية من أجل ابتزازها إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال استندت إلى الجهد الاستخباري والمعلومات الميدانية الدقيقة، وتمت بعد الحصول على الموافقات القضائية.
وفي عملية نوعية أخرى تمكنت المفارز ذاتها من استدراج تاجر للمخدرات والقبض عليه وضبط كمية من مادة الكرستال كانت بحوزته.
وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل أقوال المتهمين لتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق.