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الكاظمي: تأمين الطاقة الكهربائية للعراقيين أولوية قصوى
الكاظمي: تأمين الطاقة الكهربائية للعراقيين أولوية قصوى
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ضرورة تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين كأولوية قصوى، والعمل على إيجاد الحلول لأي خلل قد يطرأ على المنظومة... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:27+0000
2022-04-10T14:27+0000
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وأكد الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة على أهمية "إيجاد حلول لأي أزمة طارئة"، مشيرا إلى ضرورة "تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين".وبحسب "شفق نيوز"، تم التأكيد خلال الاجتماع على "إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني، لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.وكان قد أكد كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، فقد شدد الوزيران في اتصال هاتفي بينهما، يوم الجمعة، على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html
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العالم العربي, العراق

الكاظمي: تأمين الطاقة الكهربائية للعراقيين أولوية قصوى

14:27 GMT 10.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ضرورة تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين كأولوية قصوى، والعمل على إيجاد الحلول لأي خلل قد يطرأ على المنظومة الكهربائية.
وأكد الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة على أهمية "إيجاد حلول لأي أزمة طارئة"، مشيرا إلى ضرورة "تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين".
وبحسب "شفق نيوز"، تم التأكيد خلال الاجتماع على "إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني، لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
8 أبريل, 09:39 GMT
وكان قد أكد كل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، فقد شدد الوزيران في اتصال هاتفي بينهما، يوم الجمعة، على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
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