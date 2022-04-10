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الكاظمي يصدر جملة قرارات خلال ترؤسه اجتماعا للقيادات الأمنية
الكاظمي يصدر جملة قرارات خلال ترؤسه اجتماعا للقيادات الأمنية
أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جملة قرارات خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:46+0000
2022-04-10T12:46+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" بيانا صادرا عن مكتب الكاظمي جاء فيه "ترأس الكاظمي اجتماعا أمنيا للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وذلك لبحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول "داعش" المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلا عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه، مشيداً بأداء قواتنا المسلحة البطلة، وتنامي قدراتها التنفيذية، وتسارع مؤشرات بناء القدرات الأمنية والعسكرية".وشدد الكاظمي، على "سابق توجيهاته برفع مستوى الانتباه، والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهد الاستخباري، وحماية المواقع الحيوية، والبنى التحتية"، مؤكداً أن "تعزيز دور قواتنا المسلحة والارتقاء بأدائها يتطلب بذل المزيد من الجهد، وتكريس أحدث الطرق والوسائل التقنية والتدريبية".وتقرر خلال الاجتماع "اعتماد إجراءات تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، وتهيئة المعسكرات النموذجية خارج المدن واستكمال تجهيزها، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في الجانب التسليحي، وتعزيز المشاركات في المعارض الدولية والنشاطات العالمية في هذا الشأن".وأقر الاجتماع جملة مقررات "تهدف إلى تعزيز مستوى أداء القواعد الجوية وتأهيلها من النواحي كافة، لتكون بمصافي أفضل القواعد الجوية لجيوش العالم، وتأهيل مخازن الأعتدة المستخدمة حالياً والارتقاء بمواصفاتها حسب الحاجة إليها، فضلا عن تكثيف الإجراءات المعززة لبقية الصنوف الساندة والأساسية لرفع الأداءين الأمني والعسكري".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكاظمي-نعزز-شراكتنا-مع-أوروبا-في-الحرب-على-الإرهاب-1060614801.html
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الكاظمي يصدر جملة قرارات خلال ترؤسه اجتماعا للقيادات الأمنية

12:46 GMT 10.04.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / POOL
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أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جملة قرارات خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
ونقلت "السومرية نيوز" بيانا صادرا عن مكتب الكاظمي جاء فيه "ترأس الكاظمي اجتماعا أمنيا للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وذلك لبحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول "داعش" المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلا عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه، مشيداً بأداء قواتنا المسلحة البطلة، وتنامي قدراتها التنفيذية، وتسارع مؤشرات بناء القدرات الأمنية والعسكرية".
وشدد الكاظمي، على "سابق توجيهاته برفع مستوى الانتباه، والتركيز الأمني خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجهد الاستخباري، وحماية المواقع الحيوية، والبنى التحتية"، مؤكداً أن "تعزيز دور قواتنا المسلحة والارتقاء بأدائها يتطلب بذل المزيد من الجهد، وتكريس أحدث الطرق والوسائل التقنية والتدريبية".
وتقرر خلال الاجتماع "اعتماد إجراءات تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، وتهيئة المعسكرات النموذجية خارج المدن واستكمال تجهيزها، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في الجانب التسليحي، وتعزيز المشاركات في المعارض الدولية والنشاطات العالمية في هذا الشأن".
وأقر الاجتماع جملة مقررات "تهدف إلى تعزيز مستوى أداء القواعد الجوية وتأهيلها من النواحي كافة، لتكون بمصافي أفضل القواعد الجوية لجيوش العالم، وتأهيل مخازن الأعتدة المستخدمة حالياً والارتقاء بمواصفاتها حسب الحاجة إليها، فضلا عن تكثيف الإجراءات المعززة لبقية الصنوف الساندة والأساسية لرفع الأداءين الأمني والعسكري".
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