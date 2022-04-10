https://arabic.sputniknews.com/20220410/الكرملين-المستشار-النمساوي-يلتقي-بوتن-غدا-الاثنين-في-موسكو-1061051152.html
الكرملين: المستشار النمساوي يلتقي بوتن غدا الاثنين في موسكو
الكرملين: المستشار النمساوي يلتقي بوتن غدا الاثنين في موسكو
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات غدا الاثنين الموافق 11 أبريل/نيسان مع المستشار النمساوي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T16:41+0000
2022-04-10T16:41+0000
2022-04-10T16:41+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، تعقيبا على ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة المستشار النمساوي ولقائه ببوتين "نعم، نؤكد ذلك".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام نمساوية أن المستشار النمساوي كارل نيهامر يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو غدا الاثنين، يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد زيارته أمس السبت إلى كييف.وذكرت صحيفة "Kronen Zeitung"، أن زيارة المستشار الألماني لموسكو تأتي بالتنسيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز. ونقلت الصحيفة عن مقربين من نيهامر، أنه يرى أن لعب دور الوسيط لا يحتاج إلى إجراء محادثات هاتفية فحسب، بل القيام بزيارات أيضًا. وفيما يتعلق بزيارة السبت إلى أوكرانيا، لفتت الصحيفة بأن نيهامر تعرض لانتقادات واتهامات بأنه من خلال إظهار دعمه لأوكرانيا، قد يعرض حياد النمسا للخطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/خبير-يكشف-أسباب-الدعم-الشعبي-المتزايد-للرئيس-الرئيسي-فلاديمير-بوتين-1060981331.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
الكرملين: المستشار النمساوي يلتقي بوتن غدا الاثنين في موسكو
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أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات غدا الاثنين الموافق 11 أبريل/نيسان مع المستشار النمساوي كارل نيهامر.
وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، تعقيبا على ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة المستشار النمساوي ولقائه ببوتين "نعم، نؤكد ذلك".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام نمساوية أن المستشار النمساوي كارل نيهامر يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو غدا الاثنين، يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، وذلك بعد زيارته أمس السبت إلى كييف.
وذكرت صحيفة "Kronen Zeitung"، أن زيارة المستشار الألماني لموسكو تأتي بالتنسيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نيهامر، أنه يرى أن لعب دور الوسيط لا يحتاج إلى إجراء محادثات هاتفية فحسب، بل القيام بزيارات أيضًا.
وفيما يتعلق بزيارة السبت إلى أوكرانيا، لفتت الصحيفة بأن نيهامر تعرض لانتقادات واتهامات بأنه من خلال إظهار دعمه لأوكرانيا، قد يعرض حياد النمسا للخطر.