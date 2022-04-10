https://arabic.sputniknews.com/20220410/المغرب-يبحث-قرار-فتح-المعابر-الحدودية-مع-مليلية-وسبتة-1061030938.html
المغرب يبحث قرار فتح المعابر الحدودية مع مليلية وسبتة
المغرب يبحث قرار فتح المعابر الحدودية مع مليلية وسبتة
أفادت وكالة "هسبريس" بأن المغرب قد يدخل قرار فتح المعابر الحدودية حيز التنفيذ، ما يتيح لمدينتي الفنيدق والناظور الاستفادة من العلاقات مع مدينتي مليلية وسبتة... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:28+0000
2022-04-10T08:28+0000
2022-04-10T08:28+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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ويأتي هذا الإجراء بناء على ما تعانيه الفنيدق والناظور من أوضاع اقتصادية صعبة على مدى السنتين الماضيتين نتيجة إغلاق المعابر.وبحسب الوكالة، تسمح بطاقة "الباصي فرونتيريسو"، للعمال دخول سوق العمل بشكل قانوني داخل سبتة ومليلية، ومبدؤها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون الحق في الإقامة، أي العودة إلى مدن الجوار بنهاية الدوام.وقال شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، إن التواصل لم يتم رسميا مع المشتغلين إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن جميع القطاعات معنية باستئناف العمل، مضيفا أن "الأغلبية تشتغل في قطاع الحرف والشركات والتعليم والدين والبيوت"، ما يعود النفع على المنطقة بما قيمته 18 مليارا سنويا.أما عن الفئات التي تعمل ضمن أنشطة التهريب، أشار مروان إلى أن "المنطقة تحتاج بديلا اقتصاديا، وهو يمضي الآن على قدم وساق"، فيما ينتظر العمال القانونيون إعلان تاريخ العودة للاشتغال بعد سنوات من التوقف.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/رئيس-المخابرات-الإسبانية-السابق-المغرب-لن-يتخلى-يوما-عن-استعادة-سبتة-ومليلية-1060865334.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
المغرب يبحث قرار فتح المعابر الحدودية مع مليلية وسبتة
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أفادت وكالة "هسبريس" بأن المغرب قد يدخل قرار فتح المعابر الحدودية حيز التنفيذ، ما يتيح لمدينتي الفنيدق والناظور الاستفادة من العلاقات مع مدينتي مليلية وسبتة "المحتلتين".
ويأتي هذا الإجراء بناء على ما تعانيه الفنيدق والناظور من أوضاع اقتصادية صعبة على مدى السنتين الماضيتين نتيجة إغلاق المعابر.
وبحسب الوكالة
، تسمح بطاقة "الباصي فرونتيريسو"، للعمال دخول سوق العمل بشكل قانوني داخل سبتة ومليلية، ومبدؤها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون الحق في الإقامة، أي العودة إلى مدن الجوار بنهاية الدوام.
وقال شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، إن التواصل لم يتم رسميا مع المشتغلين إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن جميع القطاعات معنية باستئناف العمل، مضيفا أن "الأغلبية تشتغل في قطاع الحرف والشركات والتعليم والدين والبيوت"، ما يعود النفع على المنطقة بما قيمته 18 مليارا سنويا.
أما عن الفئات التي تعمل ضمن أنشطة التهريب، أشار مروان إلى أن "المنطقة تحتاج بديلا اقتصاديا، وهو يمضي الآن على قدم وساق"، فيما ينتظر العمال القانونيون إعلان تاريخ العودة للاشتغال بعد سنوات من التوقف.