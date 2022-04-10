https://arabic.sputniknews.com/20220410/الناخبون-الفرنسيون-لن-يستطيعوا-الإدلاء-بأصواتهم-في-شنغهاي-بعد-أن-ضربها-فيروس-كورونا-1061036799.html

الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي بعد أن ضربها فيروس كورونا

الناخبون الفرنسيون لن يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم في شنغهاي بعد أن ضربها فيروس كورونا

قالت السفارة الفرنسية لدى بكين، يوم الجمعة، إن المواطنين الفرنسيين الخاضعين للإغلاق في شنغهاي التي ضربها فيروس كورونا لن يتمكنوا من التصويت في مركز اقتراع في... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T11:20+0000

2022-04-10T11:20+0000

2022-04-10T11:20+0000

العالم

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وقالت السفارة إن جميع الطلبات المتكررة من قبلها للسلطات الصينية التي تسعى للحصول على إذن لفتح مركز اقتراع داخل القنصلية الفرنسية بالمدينة والسماح للناخبين بالاقتراع ومغادرة منازلهم، تم رفضها.وجاء في بيان السفارة: "لسوء الحظ، تم الرد من قبل سلطات شنغهاي في 7 أبريل/ نيسان بأنه نظرًا للوضع الخطير والمعقد في شنغهاي، من المستحيل تلبية شروط التنظيم من قبل قنصلية لإجراء الانتخابات".يبلغ عدد سكان شنغهاي حوالي 26 مليون شخص، بما في ذلك 4848 ناخبًا فرنسيًا مسجلاً حتى ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا للسفارة.وقال ديفيد يوسوب، 47 عاما لوكالة "france24" الفرنسية، وهو فرنسي يعيش مع عائلته في شنغهاي منذ ثماني سنوات: "إنه إحباط كبير لأنه حق لنا ونحن لم نفوت انتخابات واحدة".يمكن للناخبين الفرنسيين الإدلاء بأصواتهم فقط بشكل شخصي أو عبر وكيل، ويجب إكمال طلبات التصويت بالوكالة مسبقًا بوقت كافٍ، وفي معظم الحالات يجب أن تتضمن زيارة شخصية إلى مواقع محددة مثل مركز الشرطة أو القنصلية.سيتم فتح مراكز الاقتراع في ست مدن أخرى في الصين بما في ذلك بكين وهونغ كونغ وقوانغتشو كما هو مخطط. ستجرى جولة ثانية من التصويت فى 24 أبريل.

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