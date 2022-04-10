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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لزيارة محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لزيارة محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تنتظر الإذن من السلطات الأوكرانية لإرسال بعثة إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T10:27+0000
2022-04-10T10:27+0000
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وقال غروسي خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه "لا يوجد موعد لزيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، لكن من الممكن إرسال 3 أو 4 مفتشين أو خبراء إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية". وأضاف غروسي قائلا: "أخبرنا زملاؤنا الأوكرانيون أن إزالة الألغام في المنطقة المحظورة لم تكتمل ونحن ننتظر الإذن".وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود مستويات عالية من الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية.وفي وقت سابق، أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن موسكو تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدًا عرقلة عملياتها.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لزيارة محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا

10:27 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورتم تصوير مدينة ملاهي مهجورة في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، في منطقة كييف، أوكرانيا. تحتفل أوكرانيا بالذكرى الـ35 لكارثة محطة تشيرنوبيل في 26 أبريل 1986.
تم تصوير مدينة ملاهي مهجورة في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، في منطقة كييف، أوكرانيا. تحتفل أوكرانيا بالذكرى الـ35 لكارثة محطة تشيرنوبيل في 26 أبريل 1986. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تنتظر الإذن من السلطات الأوكرانية لإرسال بعثة إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.
وقال غروسي خلال مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه "لا يوجد موعد لزيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، لكن من الممكن إرسال 3 أو 4 مفتشين أو خبراء إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".
وأضاف غروسي قائلا: "أخبرنا زملاؤنا الأوكرانيون أن إزالة الألغام في المنطقة المحظورة لم تكتمل ونحن ننتظر الإذن".
وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود مستويات عالية من الإشعاع في منطقة محطة الطاقة النووية.
وفي وقت سابق، أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن موسكو تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية تحاول عمدًا عرقلة عملياتها.
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