https://arabic.sputniknews.com/20220410/امرأة-شجاعة-تسيطر-على-قيادة-طائرة-بعد-إصابة-الطيار-بنوبة-قلبية-1061044605.html
امرأة شجاعة تسيطر على قيادة طائرة بعد إصابة الطيار بنوبة قلبية
امرأة شجاعة تسيطر على قيادة طائرة بعد إصابة الطيار بنوبة قلبية
نجحت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما من السيطرة على قيادة طائرة سياحية تابعة لشركة "Dragonfly" بعدما أصيب قائدها بنوبة قلبية خلال الطيران. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:36+0000
2022-04-10T13:36+0000
2022-04-10T13:41+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وبحسب صحيفة "Ouest-France" أقلعت الطائرة السياحية من مطار لان بيهو بغرب فرنسا، وبعد ثلاثين دقيقة من الطيران في السماء فوق مقاطعة موربيهان في شمال غرب البلاد، أصيب الطيار البالغ من العمر 66 عاما بنوبة قلبية. لتسيطر المرأة على الطائرة ذات المقعدين ومنعت سقوطها على المنازل.كما قامت المرأة والتي لم يسبق لها القيادة بالمناورة لمنع الطائرة من الهبوط بموقف عام للسيارات، وفقا لشهود عيان.ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة في منطقة مستنقعات. توفي الطيار، ولم تصب المرأة بأذى. حيث عثر عليها رجال الإنقاذ وهي في حالة صدمة، ليتم نقلها إلى مستشفى في مدينة لوريان.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/العثور-على-طائرة-سياحية-مفقودة-بقاع-بحيرة-في-أيسلندا-1058075340.html
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العالم, أخبار فرنسا
امرأة شجاعة تسيطر على قيادة طائرة بعد إصابة الطيار بنوبة قلبية
13:36 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
نجحت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما من السيطرة على قيادة طائرة سياحية تابعة لشركة "Dragonfly" بعدما أصيب قائدها بنوبة قلبية خلال الطيران.
وبحسب صحيفة "Ouest-France"
أقلعت الطائرة السياحية من مطار لان بيهو بغرب فرنسا، وبعد ثلاثين دقيقة من الطيران في السماء فوق مقاطعة موربيهان في شمال غرب البلاد، أصيب الطيار البالغ من العمر 66 عاما بنوبة قلبية. لتسيطر المرأة على الطائرة ذات المقعدين ومنعت سقوطها على المنازل.
كما قامت المرأة والتي لم يسبق لها القيادة بالمناورة لمنع الطائرة
من الهبوط بموقف عام للسيارات، وفقا لشهود عيان.
ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة في منطقة مستنقعات. توفي الطيار، ولم تصب المرأة بأذى. حيث عثر عليها رجال الإنقاذ وهي في حالة صدمة، ليتم نقلها إلى مستشفى في مدينة لوريان.