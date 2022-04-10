https://arabic.sputniknews.com/20220410/باكستان-تختبر-صاروخ-شاهين-3-الباليستي-بنجاح-1061026478.html
باكستان تختبر صاروخ "شاهين-3" الباليستي بنجاح
باكستان تختبر صاروخ "شاهين-3" الباليستي بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ "شاهين-3 أرض-أرض متوسط المدى . 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T02:40+0000
2022-04-10T02:40+0000
2022-04-10T02:40+0000
أخبار باكستان
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وبحسب بيان لقسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الهدف من الاختبار "إعادة التحقق من التصميم المتنوع والمعايير التقنية لنظام السلاح".يذكر أن باكستان أجرت الاختبار السابق لصاروخ "شاهين-3" الذي يصل مداه إلى 2750 كيلو متر، في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
باكستان تختبر صاروخ "شاهين-3" الباليستي بنجاح
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أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ "شاهين-3 أرض-أرض متوسط المدى .
وبحسب بيان لقسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الهدف من الاختبار "إعادة التحقق من التصميم
المتنوع والمعايير التقنية لنظام السلاح".
يذكر أن باكستان أجرت الاختبار السابق لصاروخ "شاهين-3" الذي يصل مداه إلى 2750 كيلو متر، في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2021.