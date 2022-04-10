https://arabic.sputniknews.com/20220410/برشلونة-يفوز-بهدف-قاتل-رغم-احتساب-ثلاث-ركلات-جزاء-ضده-1061056909.html

برشلونة يفوز بهدف قاتل رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده

برشلونة يفوز بهدف قاتل رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده

أحرز لوك دي يونغ مهاجم برشلونة هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي فريقه فوزا مثيرا 3-2 على ليفانتي المتعثر، رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده في دوري الدرجة الأولى... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T22:24+0000

2022-04-10T22:24+0000

2022-04-10T22:24+0000

نادي برشلونة

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وتقدم ليفانتي بهدف مستحق في الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها القائد خوسيه لويس موراليس بعد خطأ من داني ألفيس، وبعدها بقليل احتسبت ركلة أخرى لصاحب الأرض بعد لمسة يد من إيريك جارسيا.لكن هذه المرة نفذ روجر مارتي الركلة وأنقذها مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة.ودفع ليفانتي الثمن سريعا حيث أدرك بيير-إمريك أوباميانغ التعادل بضربة رأس بعد تمريرة عثمان ديمبلي في الدقيقة 59.ومنح الشاب بيدري التقدم لبرشلونة في الدقيقة 63 عن طريق تسديدة مباشرة بعد تمريرة من جابي البالغ عمره 17 عاما.وحصل ليفانتي على ركلة جزاء ثالثة بعدما تعرض داني جوميز لخطأ من كليمو لينجليه مدافع برشلونة. ونفذ جونزالو ميليرو الركلة بنجاح في شباك تير شتيغن ليدرك التعادل 2-2 في الدقيقة 83.لكن برشلونة نجح في التسجيل مجددا عندما أرسل جوردي ألبا كرة عرضية من ناحية اليسار وقابلها دي يونغ برأسه داخل المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحقق الفريق الزائر فوزه السابع على التوالي في الدوري.وأصبح برشلونة ثانيا برصيد 60 نقطة من 30 مباراة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض 31 مباراة بعد فوزه 2-صفر على خيتافي يوم السبت. ويأتي ليفانتي بالمركز 19 وله 22 نقطة.

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نادي برشلونة