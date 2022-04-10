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https://arabic.sputniknews.com/20220410/بعد-ظهورها-الأول-منذ-سنوات-من-هي-الفنانة-المصرية-المعتزلة-هدى-رمزي-1061047557.html
بعد ظهورها الأول منذ سنوات... من هي الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي
بعد ظهورها الأول منذ سنوات... من هي الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي
صعد اسم الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي، في قوائم الكلمات الأكثر بحثا في محركات البحث، وذلك بعد ظهورها مع ابنة شقيقتها المنتجة شهد رمزي، عبر حسابها على... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:07+0000
2022-04-10T15:07+0000
مجتمع
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وأثار ظهور هدى رمزي تساؤلات المتابعين حول الفنانة، مشيرين إلى عدم معرفتهم بأنها اعتزلت الفن منذ سنوات، وعرض موقع "ليالينا" معلومات تفصيلية عن هدى رمزي للإجابة عن تساؤلات المتابعين عنها.ولدت هدى رمزي يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1958 في عائلة فنية فوالدها هو المخرج السينمائي الشهير حسن رمزي وشقيقها هو المنتج محمد رمزي وابن شقيقها الفنان شريف رمزي وشقيقته المنتجة شهد رمزي.أتمت دراستها في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ثم تزوجت عدة مرات، وقررت هدى رمزي اعتزال الفن بشكل مفاجئ عام 1993، بعد انتهائها من تقديم شخصية منى في فيلم الصديقان، كما ارتدت الحجاب، وابتعدت عن الشاشة تماما.وصرحت الفنانة في لقاء مع الإعلامية هالة سرحان، بعد سبع سنوات من الاختفاء التام عن الشاشة، بأنها تعتبر نفسها من المحتشمات وليس المحجبات.ورفضت هدى رمزي العودة للفن معللة ذلك بأنها إن لم تستطع تقديم كل الأدوار نظراً لحجابها أو لحشمتها بحسب تصريحها، فلابد أن تختفي كلية، مشيرة إلى أنها ابتعدت عن الفن ولكن ليس عن الجمهور، ولهدى رمزي ابن وحيد يدعى محمد، وهو ابنها من رجل الأعمال طه غانم.ومن بين أعمال الفنانة هد رمزي من المسلسلات: بنت الأيام، أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف،فارس الأحلام، بطل الدوري، محمد رسول الله ج3، وعاد الحنين. ومن بين أبرز أفلامها: الرداء الأبيض، مع سبق الإصرار، لست شيطانا ولا ملاكا، عصر الذئاب، جري الوحوش، فيلم حنفي الأبهة، الصديقان.
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

بعد ظهورها الأول منذ سنوات... من هي الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي

15:07 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVAسينما خودوزيسفيني" بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا
سينما خودوزيسفيني بعد ترميمها، وهي أقدم سينما في موسكو تأسست في عام 1909، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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صعد اسم الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي، في قوائم الكلمات الأكثر بحثا في محركات البحث، وذلك بعد ظهورها مع ابنة شقيقتها المنتجة شهد رمزي، عبر حسابها على إنستغرام، حيث لفتت هدى رمزي أنظار المتابعين بعد فترة من اختفائها عن الأضواء.
وأثار ظهور هدى رمزي تساؤلات المتابعين حول الفنانة، مشيرين إلى عدم معرفتهم بأنها اعتزلت الفن منذ سنوات، وعرض موقع "ليالينا" معلومات تفصيلية عن هدى رمزي للإجابة عن تساؤلات المتابعين عنها.
ولدت هدى رمزي يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1958 في عائلة فنية فوالدها هو المخرج السينمائي الشهير حسن رمزي وشقيقها هو المنتج محمد رمزي وابن شقيقها الفنان شريف رمزي وشقيقته المنتجة شهد رمزي.
أتمت دراستها في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ثم تزوجت عدة مرات، وقررت هدى رمزي اعتزال الفن بشكل مفاجئ عام 1993، بعد انتهائها من تقديم شخصية منى في فيلم الصديقان، كما ارتدت الحجاب، وابتعدت عن الشاشة تماما.
وصرحت الفنانة في لقاء مع الإعلامية هالة سرحان، بعد سبع سنوات من الاختفاء التام عن الشاشة، بأنها تعتبر نفسها من المحتشمات وليس المحجبات.
ورفضت هدى رمزي العودة للفن معللة ذلك بأنها إن لم تستطع تقديم كل الأدوار نظراً لحجابها أو لحشمتها بحسب تصريحها، فلابد أن تختفي كلية، مشيرة إلى أنها ابتعدت عن الفن ولكن ليس عن الجمهور، ولهدى رمزي ابن وحيد يدعى محمد، وهو ابنها من رجل الأعمال طه غانم.
ومن بين أعمال الفنانة هد رمزي من المسلسلات: بنت الأيام، أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف،فارس الأحلام، بطل الدوري، محمد رسول الله ج3، وعاد الحنين. ومن بين أبرز أفلامها: الرداء الأبيض، مع سبق الإصرار، لست شيطانا ولا ملاكا، عصر الذئاب، جري الوحوش، فيلم حنفي الأبهة، الصديقان.
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