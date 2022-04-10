https://arabic.sputniknews.com/20220410/بيسكوف-لـسبوتنيك-بوتين-والمستشار-النمساوي-يعقدان-محادثات-في-موسكو-غدا-1061052999.html
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين والمستشار النمساوي يعقدان محادثات في موسكو غدا
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين والمستشار النمساوي يعقدان محادثات في موسكو غدا
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في موسكو غدا الاثنين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T18:58+0000
2022-04-10T18:58+0000
2022-04-10T18:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مستشار النمسا سيعقد محادثات مع الرئيس بوتين في 11 أبريل/ نيسان الجاري".وأضاف "نحن محايدون عسكريا، ولكن لدينا موقف واضح من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".وشدد المستشار النمساوي على ضرورة وقف الحرب وإنشاء ممرات إنسانية لإخراج المدنيين، ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات كاملة في جرائم الحرب.وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على روسيا في محاولة للضغط عليها من أجل وقف العملية العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وكالة-الناتو-دمر-البلدان-مرتديا-ثوب-صانع-السلام-وأنشأ-ستارا-من-الدخان-ضد-بكين-بسبب-أوكرانيا-1061038859.html
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روسيا, العالم
بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين والمستشار النمساوي يعقدان محادثات في موسكو غدا
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أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في موسكو غدا الاثنين.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مستشار النمسا سيعقد محادثات مع الرئيس بوتين في 11 أبريل/ نيسان الجاري".
من جانبه، كتب نيهامر عبر حسابه على موقع "تويتر": "سألتقي فلاديمير بوتين في موسكو غدا".
وأضاف "نحن محايدون عسكريا، ولكن لدينا موقف واضح من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".
وشدد المستشار النمساوي على ضرورة وقف الحرب وإنشاء ممرات إنسانية لإخراج المدنيين، ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات كاملة في جرائم الحرب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس منذ 24 فبراير/شباط.
وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على روسيا في محاولة للضغط عليها من أجل وقف العملية العسكرية.