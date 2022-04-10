https://arabic.sputniknews.com/20220410/بيسكوف-لـسبوتنيك-بوتين-والمستشار-النمساوي-يعقدان-محادثات-في-موسكو-غدا-1061052999.html

بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين والمستشار النمساوي يعقدان محادثات في موسكو غدا

بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين والمستشار النمساوي يعقدان محادثات في موسكو غدا

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في موسكو غدا الاثنين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T18:58+0000

2022-04-10T18:58+0000

2022-04-10T18:58+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مستشار النمسا سيعقد محادثات مع الرئيس بوتين في 11 أبريل/ نيسان الجاري".وأضاف "نحن محايدون عسكريا، ولكن لدينا موقف واضح من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".وشدد المستشار النمساوي على ضرورة وقف الحرب وإنشاء ممرات إنسانية لإخراج المدنيين، ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات كاملة في جرائم الحرب.وفرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على روسيا في محاولة للضغط عليها من أجل وقف العملية العسكرية.

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