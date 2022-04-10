https://arabic.sputniknews.com/20220410/ترامب-بايدن-فعل-ببلدنا-في-15-شهرا-ما-عجز-عنه-أسوأ-5-رؤساء-في-التاريخ-الأمريكي-1061044456.html
ترامب: بايدن فعل ببلدنا في 15 شهرا ما عجز عنه أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي
ترامب: بايدن فعل ببلدنا في 15 شهرا ما عجز عنه أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خليفته جو بايدن تفوق على أسوأ 5 رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:38+0000
2022-04-10T13:38+0000
2022-04-10T13:38+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال في تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية، مساء أمس السبت: " "في إمكانكم أن تأخذوا أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعوهم سويا، ولن يكونوا قد تسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا خلال 15 شهرا فقط".وتابع: "يتم تلقين أطفالنا يتم تعقائدهم، ويتم تدنيس قيمنا، ويتم طمس تراثنا، وبلدنا يتعرض للإذلال من قبل رئيس ليس لديه أدنى فكرة عما يجري بحق الجحيم!".في سياق متصل، زعم دونالد ترامب في تجمعه الحاشد، أمس السبت، أنه "واحد من أكثر البشر صدقا على وجه الأرض".وقال ترامب: "يجب أن أكون أنظف مأمور، أعتقد أنني أكثر البشر صدقا الذين خلقهم الله على الإطلاق"، مستشهدا بثناء صديق له على مدى "نظافة" إدارته، وفقا مجلة "نيوزويك" الأمريكية.وقال الصديق لترامب بحسب الأخير: "كما تعلم، لقد خضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، ملايين وملايين الصفحات من الوثائق، ولم يعثروا على شيء".ونقلت "نيوزويك" عن ترامب قوله: "لقد تم التحقيق معي من قبل الديمقراطيين أكثر من الخارجين عن القانون بيلي ذا كيد، وجيسي جيمس، وآل كابوني مجتمعين".يشار إلى أن إيفانكا ترامب، أدلت الأسبوع الماضي بشهادة طوعية أمام اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث شغب مبنى الكابيتول، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، والمتهم الأول في التحريض عليها والدها، دونالد ترامب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: بايدن فعل ببلدنا في 15 شهرا ما عجز عنه أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خليفته جو بايدن تفوق على أسوأ 5 رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال في تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية، مساء أمس السبت: " "في إمكانكم أن تأخذوا أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعوهم سويا، ولن يكونوا قد تسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا خلال 15 شهرا فقط".
وتابع: "يتم تلقين أطفالنا يتم تعقائدهم، ويتم تدنيس قيمنا، ويتم طمس تراثنا، وبلدنا يتعرض للإذلال من قبل رئيس ليس لديه أدنى فكرة عما يجري بحق الجحيم!".
في سياق متصل، زعم دونالد ترامب في تجمعه الحاشد، أمس السبت، أنه "واحد من أكثر البشر صدقا على وجه الأرض".
وقال ترامب: "يجب أن أكون أنظف مأمور، أعتقد أنني أكثر البشر صدقا الذين خلقهم الله على الإطلاق"، مستشهدا بثناء صديق له على مدى "نظافة" إدارته، وفقا مجلة "نيوزويك"
الأمريكية.
وقال الصديق لترامب بحسب الأخير: "كما تعلم، لقد خضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، ملايين وملايين الصفحات من الوثائق، ولم يعثروا على شيء".
ونقلت "نيوزويك" عن ترامب قوله: "لقد تم التحقيق معي من قبل الديمقراطيين أكثر من الخارجين عن القانون بيلي ذا كيد، وجيسي جيمس، وآل كابوني مجتمعين".
يشار إلى أن إيفانكا ترامب، أدلت الأسبوع الماضي بشهادة طوعية أمام اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث شغب مبنى الكابيتول، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، والمتهم الأول في التحريض عليها والدها، دونالد ترامب.