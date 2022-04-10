https://arabic.sputniknews.com/20220410/تركيا-تحقق-في-وجود-ألغام-عائمة-في-البحر-الأسود-1061036469.html

تركيا تحقق في وجود ألغام عائمة في البحر الأسود

تركيا تحقق في وجود ألغام عائمة في البحر الأسود

قال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن تركيا تحقق في وجود ألغام منجرفة في البحر الأسود حتى التعرف على العدد الدقيق. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T11:11+0000

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العالم

أخبار تركيا اليوم

وزارة الدفاع التركية

خلوصي أكار

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وأضاف أكار: "الألغام في البحر الأسود روسية الصنع، لكننا لا نعرف البلد الذي تركها، ولا يمكننا تحديد العدد. المعلومات في وسائل الإعلام تفيد بوجود حوالي 400 لغم في البحر الأسود، لا نعرف الرقم، مضيفا أن تركيا على اتصال بالسلطات البلغارية والرومانية".وفقًا لوزير الدفاع، تتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأن كلا البلدين يثقان بتركيا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف لغم بحري جديد قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود، وذلك في وقت تتهم فيه موسكو كييف بزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة في تلك المنطقة.ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا، أشارت فيه إلى "العثور على لغم بحري قبالة سواحل منطقة كفكن بالبحر الأسود واستمرار العمل على تفكيكه"، وهو اللغم الثالث الذي تعلن تركيا اكتشافه في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حذر في وقت سابق من أن الجيش الأوكراني زرع حوالي 420 لغما بالقرب من موانئه البحرية، بعضها في البحر، ولم يستبعد انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور ثم البحر الأبيض المتوسط.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/تركيا-تعلن-تفكيك-لغم-بحري-قبالة-سواحل-إسطنبول-1060909840.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, وزارة الدفاع التركية, خلوصي أكار