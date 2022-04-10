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https://arabic.sputniknews.com/20220410/تصرف-غريب-لسيدة-تمر-من-خلال-شبكة-كرة-سلة-فيديو-1061050691.html
تصرف غريب لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة... فيديو
تصرف غريب لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T16:04+0000
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ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، حامل شبكة كرة سلة وقد سقط أرضا في إحدى مناطق العاصمة الأمريكية واشنطن.مرت سيدة تحمل حقيبة بالشبكة المطروحا أرضا، ودون سبب واضح قررت السيدة أن تنبطح لتمر بكامل جسدها من خلال الشبكة ثم تواصل سيرها في الطريق بشكل طبيعي.
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تصرف غريب لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة... فيديو

16:04 GMT 10.04.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIERأقدم ملعب كرة سلة في العالم في العاصمة الفرنسية باريس
أقدم ملعب كرة سلة في العالم في العاصمة الفرنسية باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIER
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة.
ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، حامل شبكة كرة سلة وقد سقط أرضا في إحدى مناطق العاصمة الأمريكية واشنطن.
مرت سيدة تحمل حقيبة بالشبكة المطروحا أرضا، ودون سبب واضح قررت السيدة أن تنبطح لتمر بكامل جسدها من خلال الشبكة ثم تواصل سيرها في الطريق بشكل طبيعي.
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