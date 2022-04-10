https://arabic.sputniknews.com/20220410/تصرف-غريب-لسيدة-تمر-من-خلال-شبكة-كرة-سلة-فيديو-1061050691.html
تصرف غريب لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة... فيديو
تصرف غريب لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T16:04+0000
2022-04-10T16:04+0000
2022-04-10T16:04+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، حامل شبكة كرة سلة وقد سقط أرضا في إحدى مناطق العاصمة الأمريكية واشنطن.مرت سيدة تحمل حقيبة بالشبكة المطروحا أرضا، ودون سبب واضح قررت السيدة أن تنبطح لتمر بكامل جسدها من خلال الشبكة ثم تواصل سيرها في الطريق بشكل طبيعي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تصرف غريب لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا غريبا لسيدة تمر من خلال شبكة كرة سلة.
ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، حامل شبكة كرة سلة وقد سقط أرضا في إحدى مناطق العاصمة الأمريكية واشنطن.
مرت سيدة تحمل حقيبة بالشبكة المطروحا أرضا، ودون سبب واضح قررت السيدة أن تنبطح لتمر بكامل جسدها من خلال الشبكة ثم تواصل سيرها في الطريق بشكل طبيعي.