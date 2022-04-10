عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/تل-أبيب-تعتزم-حرمان-المتورطين-من-فلسطينيي-الداخل-بهجمات-ضد-إسرائيليين-من-امتيازات-التقاعد-1061042707.html
تل أبيب تعتزم حرمان المتورطين من فلسطينيي الداخل بهجمات ضد إسرائيليين من امتيازات التقاعد
تل أبيب تعتزم حرمان المتورطين من فلسطينيي الداخل بهجمات ضد إسرائيليين من امتيازات التقاعد
تعتزم إسرائيل حرمان فلسطينيي الداخل من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:06+0000
2022-04-10T13:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060967991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec05fdb9eebf24c6fb86e75e62e32f80.jpg
وقال أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، "صادقت الحكومة على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي بالنظر في سحب المخصصات من المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في نشاطات إرهابية".وقال البيان إن المقترح يقتضي "سحب استحقاق عائلات المخربين، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها"، وفق وصفه، مضيفا أن "منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".ونقل عن وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، قوله "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه، وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره، حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل".ووفقا للبيان، "في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم فريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".يذكر أن 14 إسرائيليا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في عمليات مسلحة وقعت في بئر السبع والخضيرة، وبني براك، وتل أبيب، أسفرت أيضا عن مقتل المنفذين الفلسطينيين وعددهم 5، فيما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي نفذتها في مناطق الضفة الغربية رداً على العمليات داخل إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/نفتالي-بينيت-إسرائيل-تحولت-إلى-وضع-الهجوم-1061034965.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060967991_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_8cb1acd49ef5b978192ff4d2feb5f4db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

تل أبيب تعتزم حرمان المتورطين من فلسطينيي الداخل بهجمات ضد إسرائيليين من امتيازات التقاعد

13:06 GMT 10.04.2022
© REUTERS / Ammar Awadعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Ammar Awad
تابعنا عبرTelegram
تعتزم إسرائيل حرمان فلسطينيي الداخل من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب فلسطينيين داخل إسرائيل خلفت قتلى وجرحى.
وقال أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، "صادقت الحكومة على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي بالنظر في سحب المخصصات من المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في نشاطات إرهابية".
وقال البيان إن المقترح يقتضي "سحب استحقاق عائلات المخربين، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها"، وفق وصفه، مضيفا أن "منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".

ونقل عن وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، قوله "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه، وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره، حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل".

ووفقا للبيان، "في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم فريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
نفتالي بينيت: إسرائيل تحولت إلى وضع الهجوم
10:37 GMT
يذكر أن 14 إسرائيليا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في عمليات مسلحة وقعت في بئر السبع والخضيرة، وبني براك، وتل أبيب، أسفرت أيضا عن مقتل المنفذين الفلسطينيين وعددهم 5، فيما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي نفذتها في مناطق الضفة الغربية رداً على العمليات داخل إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала