https://arabic.sputniknews.com/20220410/تل-أبيب-تعتزم-حرمان-المتورطين-من-فلسطينيي-الداخل-بهجمات-ضد-إسرائيليين-من-امتيازات-التقاعد-1061042707.html

تل أبيب تعتزم حرمان المتورطين من فلسطينيي الداخل بهجمات ضد إسرائيليين من امتيازات التقاعد

تل أبيب تعتزم حرمان المتورطين من فلسطينيي الداخل بهجمات ضد إسرائيليين من امتيازات التقاعد

تعتزم إسرائيل حرمان فلسطينيي الداخل من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T13:06+0000

2022-04-10T13:06+0000

2022-04-10T13:06+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقال أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، "صادقت الحكومة على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي بالنظر في سحب المخصصات من المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في نشاطات إرهابية".وقال البيان إن المقترح يقتضي "سحب استحقاق عائلات المخربين، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها"، وفق وصفه، مضيفا أن "منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".ونقل عن وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، قوله "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه، وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره، حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل".ووفقا للبيان، "في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم فريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".يذكر أن 14 إسرائيليا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في عمليات مسلحة وقعت في بئر السبع والخضيرة، وبني براك، وتل أبيب، أسفرت أيضا عن مقتل المنفذين الفلسطينيين وعددهم 5، فيما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي نفذتها في مناطق الضفة الغربية رداً على العمليات داخل إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/نفتالي-بينيت-إسرائيل-تحولت-إلى-وضع-الهجوم-1061034965.html

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