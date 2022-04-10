تل أبيب تعتزم حرمان المتورطين من فلسطينيي الداخل بهجمات ضد إسرائيليين من امتيازات التقاعد
تعتزم إسرائيل حرمان فلسطينيي الداخل من امتيازات توفرها الحكومة، تشمل مخصصات التقاعد، في حال تورطهم في هجمات ضد إسرائيليين، عقب سلسلة من الهجمات من جانب فلسطينيين داخل إسرائيل خلفت قتلى وجرحى.
وقال أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، "صادقت الحكومة على المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي بالنظر في سحب المخصصات من المواطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في نشاطات إرهابية".
الحكومة صادقت على مقترح رئيس الوزراء بينيت ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي كوهين ووزير الخارجية لابيد بتشكيل فريق سيعمل على بلورة سياسة من شأنها سحب استحقاق عائلات إرهابيين وهم من سكان ومواطني إسرائيل, لتلقي مخصصات تقاعد ومستحقات مالية أخرى تدفعها الدوائر الحكومية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 10, 2022
وقال البيان إن المقترح يقتضي "سحب استحقاق عائلات المخربين، من سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها"، وفق وصفه، مضيفا أن "منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا، وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".
ونقل عن وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، قوله "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه، وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره، حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل".
ووفقا للبيان، "في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم فريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".
ونقل عن وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، قوله "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي أمام موجة الإرهاب هذه، وهذا الواقع الذي لا يمكن تصوره، حيث يأخذ بعض المواطنين الإسرائيليين السلاح ثم ينطلقون إلى حملة قتل".
ووفقا للبيان، "في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم فريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة".
يذكر أن 14 إسرائيليا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في عمليات مسلحة وقعت في بئر السبع والخضيرة، وبني براك، وتل أبيب، أسفرت أيضا عن مقتل المنفذين الفلسطينيين وعددهم 5، فيما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي نفذتها في مناطق الضفة الغربية رداً على العمليات داخل إسرائيل.