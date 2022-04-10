https://arabic.sputniknews.com/20220410/تويتر-يتراجع-عن-تغيير-مثير-للجدل-بشأن-التغريدات-المحذوفة-1061028707.html

‏"تويتر" يتراجع عن تغيير مثير للجدل بشأن التغريدات المحذوفة

‏"تويتر" يتراجع عن تغيير مثير للجدل بشأن التغريدات المحذوفة

تراجع موقع "تويتر" عن تغيير يجعل من الصعب على الأشخاص الاحتفاظ بالتغريدات بعد حذفها.‏ 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T07:35+0000

2022-04-10T07:35+0000

2022-04-10T07:35+0000

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وكان التغيير يتضمن أنه في حال حذف التغريدة من "تويتر"، فإنها تختفي تماما من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتضمينها في نصوصها، وتظهر بدلا منها "مساحة فارغة شاسعة".وكانت التغريدات المحذوفة من حسابات "تويتر" تبقى في صورة "نصوص مكتوبة" على المواقع الإلكترونية التي قامت بتضمينها، وكان ذلك يساعد في المحافظة على سياق الموضوعات التي كانت تناقش تلك التغريدات، ويتم الاعتماد عليها في كثير من الأحيان عليها كأدلة على مواقف أصحابها من السياسيين والشخصيات العامة، مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وأعلن "تويتر" في رسالة بريد إلكتروني لموقع "ذا فيرج"، أمس السبت، أنه تم التراجع عن ذلك التغيير، ولن تظهر مساحة فارغة شاسعة في مكان التغريدات المحذوفة على المواقع التي تقوم بتضمينها.وقال المتحدث باسم "تويتر": "بعد النظر في التعليقات التي سمعناها، نحن بصدد التراجع عن هذا التغيير في الوقت الحالي بينما نستكشف خيارات مختلفة، ونحن نقدر أولئك الذين شاركوا وجهات نظرهم، تساعدنا ملاحظاتكم في تحسين "تويتر".ولم يوضح موقع "تويتر" نوع "الخيارات المختلفة" التي قد يجربها بدلا من المساحة الفارغة الشاسعة محل التغريدة المحذوفة.وكان أول من لاحظ تغيير "تويتر" بشأن التغريدات المحذوفة، المحرر في مجال التكنولوجيا، كيفين ماركس، يوم الأربعاء الماضي، ووجه سؤالا للشركة الأمريكية حول ما إذا كانت ترغب في أن تلجأ مواقع الإنترنت مجددا إلى التقاط صور للتغريدات.وعندما تم رصد التغيير الأولي، قالت مديرة المنتج في "تويتر"، إليانور هاردينغ، إن الشركة أجرت التعديل "لاحترام أفضل" للأشخاص الذين قرروا حذف تغريداتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/تغريدة-من-تويتر-تحدث-ضجة-بين-الملايين-وتثير-اهتمام-تلغرام-1060771705.html

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