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حاكم إقليم دارفور يدعو لتكوين قوات مشتركة لتثبيت الأمن في "وسط دارفور"
حاكم إقليم دارفور يدعو لتكوين قوات مشتركة لتثبيت الأمن في "وسط دارفور"
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى تكوين قوات مشتركة لتبيت الأمن في ولاية وسط دارفور. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:30+0000
2022-04-10T08:30+0000
أخبار السودان اليوم
دارفور
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ووفقا لتصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد مناوي على دعوته إلى "التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتثبيت قواعد الأمن بتكوين قوات مشتركة".وقال: "زيارتي لولاية وسط دارفور مؤخرا، جاءت لمناقشة كيفية استتباب أوضاع الأمن وتحسينها إلى الأفضل وذلك بتنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان".وأوضح حاكم إقليم دارفور إلى أن "الاجتماع بالإدارة الأهلية، ناقش الأوضاع المعيشية في معسكرات النازحين وكيفية تقديم الدعم لهم".وفي السياق ذاته، أكد والي ولاية وسط دارفور سعد آدم بابكر أن "الاجتماع تناول كل قضايا الإدارة الأهلية والمشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة متمثلة في فتح المسارات للرعاة وتأمين الموسم الزراعي بالإضافة قضايا الحدود بين الولايات".
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أخبار السودان اليوم, دارفور

حاكم إقليم دارفور يدعو لتكوين قوات مشتركة لتثبيت الأمن في "وسط دارفور"

08:30 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyنساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى تكوين قوات مشتركة لتبيت الأمن في ولاية وسط دارفور.
ووفقا لتصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد مناوي على دعوته إلى "التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتثبيت قواعد الأمن بتكوين قوات مشتركة".
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وقال: "زيارتي لولاية وسط دارفور مؤخرا، جاءت لمناقشة كيفية استتباب أوضاع الأمن وتحسينها إلى الأفضل وذلك بتنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان".

ولفت إلى أنه يريد "تأسيس آليات السلام من أجهزة أمنية وشرطية وقضائية لمساعدة حكومة الولاية ومشاركة الإدارة الأهلية".

وأوضح حاكم إقليم دارفور إلى أن "الاجتماع بالإدارة الأهلية، ناقش الأوضاع المعيشية في معسكرات النازحين وكيفية تقديم الدعم لهم".
وفي السياق ذاته، أكد والي ولاية وسط دارفور سعد آدم بابكر أن "الاجتماع تناول كل قضايا الإدارة الأهلية والمشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة متمثلة في فتح المسارات للرعاة وتأمين الموسم الزراعي بالإضافة قضايا الحدود بين الولايات".
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