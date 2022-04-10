https://arabic.sputniknews.com/20220410/حماس-جريمة-إعدام-غادة-سباتين-تؤكد-استهتار-الاحتلال-الكامل-بكل-القوانين-والأعراف-الإنسانية-1061047250.html
حماس: جريمة إعدام غادة سباتين تؤكد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية
حماس: جريمة إعدام غادة سباتين تؤكد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إن "جريمة جيش الاحتلال بإعدام المواطنة غادة إبراهيم سباتين، من قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، تجسيد حقيقي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:56+0000
2022-04-10T14:56+0000
2022-04-10T14:56+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضافت الحركة، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن "هذه الجريمة تؤكد من جديد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتفضح الوجه العنصري البشع للاحتلال الذي يمثل قاع الانحطاط الانساني".وأكدت أن "هذه الجريمة الإرهابية وغيرها، تأتي بسبب عجز المنظومة الدولية على وقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ويفضح نفاق المنظومة الدولية بتعاملها بمعايير مزدوجة والكيل بمكياليين في كل ما يتعلق بحقوق شعبنا الفلسطينى"، مشيرة إلى أن "كل هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال المجرم حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في وقت سابق اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي مواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم"، م بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
حماس: جريمة إعدام غادة سباتين تؤكد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية
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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إن "جريمة جيش الاحتلال بإعدام المواطنة غادة إبراهيم سباتين، من قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، تجسيد حقيقي للسلوك الارهابي الذي يمارسه الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضافت الحركة، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن "هذه الجريمة تؤكد من جديد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتفضح الوجه العنصري البشع للاحتلال الذي يمثل قاع الانحطاط الانساني".
وأكدت أن "هذه الجريمة الإرهابية وغيرها، تأتي بسبب عجز المنظومة الدولية على وقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ويفضح نفاق المنظومة الدولية بتعاملها بمعايير مزدوجة والكيل بمكياليين في كل ما يتعلق بحقوق شعبنا الفلسطينى"، مشيرة إلى أن "كل هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال المجرم حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية، في وقت سابق اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي مواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "مقتل فلسطينية
جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم"، م بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية.