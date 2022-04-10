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https://arabic.sputniknews.com/20220410/خبير-الفساد-كالمرض-ينهش-أروقة-الدولة-العراقية-1061038613.html
خبير: الفساد كالمرض ينهش أروقة الدولة العراقية
خبير: الفساد كالمرض ينهش أروقة الدولة العراقية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إنقسامات في الناتو بشأن العلاقات مع روسيا، والكرملين يؤكد قرب انتهاء العملية العسكرية الروسية في... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:00+0000
2022-04-10T12:00+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: "الفساد كالمرض ينهش أروقة الدولة العراقية"
خبير: "الفساد كالمرض ينهش أروقة الدولة العراقية"
كما تناقش الحلقة: أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رادار روسي يضمن السيطرة على الأجواء الأوكرانية.أصدرت وزارة الداخلية العراقية مذكرة اعتقال بحق مقدم برامج وممثل عراقي وذلك بعد أن تم عرض مشهد تمثيلي بأحد البرامج التلفزيونية، المشهد سلط الضوء على الكثير من الظواهر السلبية في المؤسسة العسكرية، من بينها الرشاوي ووجود الفضائين. فيما رفض الشارع العراقي القرار كون المشهد كشف حقائق يعرفها الجميع.وعن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي مروان الجباره في إتصال هاتفي لشؤون عسكرية:خبير: طهران لن تستمر بالمفاوضات مالم يتم شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهابأعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس الأمريكي أنه يعارض وبشدة شطب فيلق القدس من قائمة الإرهاب، واوضح أنه وبحسب رأيه الشخصي فإن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الأيراني هو تابع لمنظمة إرهابية ولا يؤيد شطبه من قائمة الإرهاب.وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبتشناس لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير: الفساد كالمرض ينهش أروقة الدولة العراقية

12:00 GMT 10.04.2022
خبير: "الفساد كالمرض ينهش أروقة الدولة العراقية"
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إنقسامات في الناتو بشأن العلاقات مع روسيا، والكرملين يؤكد قرب انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مذكرة اعتقال بحق إعلامي عراقي وممثل بحجة الإساءة للمؤسسة العسكرية ، رئيس أركان الجيش الأمريكي يرفض شطب فليق القدس من قائمة الإرهاب.
كما تناقش الحلقة: أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رادار روسي يضمن السيطرة على الأجواء الأوكرانية.
أصدرت وزارة الداخلية العراقية مذكرة اعتقال بحق مقدم برامج وممثل عراقي وذلك بعد أن تم عرض مشهد تمثيلي بأحد البرامج التلفزيونية، المشهد سلط الضوء على الكثير من الظواهر السلبية في المؤسسة العسكرية، من بينها الرشاوي ووجود الفضائين. فيما رفض الشارع العراقي القرار كون المشهد كشف حقائق يعرفها الجميع.
وعن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي مروان الجباره في إتصال هاتفي لشؤون عسكرية:

"المشهد التمثيلي الذي تم عرضه كان جزءا من حقائق دامغة، الفساد مستشر في أروقة الدولة العراقية، وبكل مؤسساتها، ويكاد يكون مرضاً منتشراَ في كل أنحاء الجسم، وقرار الاعتقال هو تكميم للأفواه والحقيقة لا يمكن حجبها فهي واضحة للجميع "

خبير: طهران لن تستمر بالمفاوضات مالم يتم شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب
أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أمام الكونغرس الأمريكي أنه يعارض وبشدة شطب فيلق القدس من قائمة الإرهاب، واوضح أنه وبحسب رأيه الشخصي فإن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الأيراني هو تابع لمنظمة إرهابية ولا يؤيد شطبه من قائمة الإرهاب.
وعن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الإيراني عماد أبتشناس لشؤون عسكرية:

"إن الموضوع لا يقتصر على فيلق القدس بل الحديث أيضاً عن الحرس الثوري الإيراني، وبالنسبة لإيران فإن ذلك يعتبر من الخطوط الحمراء في مفاوضات الملف الإيراني، وقد لا تستمر هذه المفوضات في حال عدم شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب".

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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
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