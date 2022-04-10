https://arabic.sputniknews.com/20220410/خبير-كل-المنظمات-الدولية-في-النظام-العالمي-الحالي-تستخدم-كأدوات-لتحقيق-أهداف-جيوسياسية--1061039516.html
خبير: كل المنظمات الدولية في النظام العالمي الحالي تستخدم كأدوات لتحقيق أهداف جيوسياسية
خبير: كل المنظمات الدولية في النظام العالمي الحالي تستخدم كأدوات لتحقيق أهداف جيوسياسية
ندد مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بتصريح مفوض الأمن والسياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي تمنى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:05+0000
2022-04-10T12:05+0000
2022-04-10T12:05+0000
راديو
حول العالم
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خبير: كل المنظمات الدولية في النظام العالمي الحالي تستخدم كأدوات لتحقيق أهداف جيوسياسية
خبير: كل المنظمات الدولية في النظام العالمي الحالي تستخدم كأدوات لتحقيق أهداف جيوسياسية
فيما تتواصل الفوبيا الغربية تحت وطأة العقوبات، بإقصاء روسيا واستبعادها من منظمات دولية ومحافل رياضية كبرى بهدف تغييبها عن المشهد العالمي.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: كل المنظمات الدولية في النظام العالمي الحالي تستخدم كأدوات لتحقيق أهداف جيوسياسية
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ندد مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف بتصريح مفوض الأمن والسياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الذي تمنى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا دبلوماسيا، واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يتحول لتكتل عسكري مرادف للناتو.
فيما تتواصل الفوبيا الغربية تحت وطأة العقوبات، بإقصاء روسيا واستبعادها من منظمات دولية ومحافل رياضية كبرى بهدف تغييبها عن المشهد العالمي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"الحرب في أوكرانيا فرضت تحديات كبيرة على الاتحاد الأوروبي ودفعته إلى اتخاذ قرارات لم يكن بالإمكان تصورها لعقود. وتريد أوروبا أن تصبح قوة جيوسياسية بحد ذاتها ومؤثرة في عالم جديد يتشكل، والتحول الأكثر أهمية ورمزية جاء من ألمانيا التي ستضاعف إنفاقها الدفاعي، مع توقع أن تصل ميزانيتها العسكرية لعام 2022 إلى 100 مليار دولار".
وأشار علوش إلى أنه "في الواقع كل المنظمات الدولية التي نشأت في النظام العالمي الذي نعيشه، هي في الحقيقة أدوات لتحقيق القوة الجيوسياسية بالنسبة للقوى العالمية الكبرى، والآن نتيجة هيمنة الغرب على هذه المنظمات الدولية، يحاول توظيفها من أجل زيادة الضغط على روسيا ومحاولة عزلها على الساحة الدولية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..