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خروج عشرات الآلاف من أنصار عمران خان في مظاهرات
خروج عشرات الآلاف من أنصار عمران خان في مظاهرات
خرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "داون" الباكستانية، إن عشرات الآلاف من أنصار خان، خرجوا إلى شوارع مختلف المدن الكبرى بينها إسلام آباد تأييدا له، بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".وصوت البرلمان الباكستاني، أمس، لصالح حجب الثقة عن خان بتصويت 174 نائبا لصالح القرار من أصل 342 نائبا، بينما أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر، استقالته قبل بدء التصويت، قائلا إنه لن يشارك في مؤامرة أجنبية للإطاحة بالحكومة.وقبلت الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة السفلى من البرلمان)، اليوم الأحد، أوراق ترشح زعيم المعارضة، شهباز شريف، لرئاسة الحكومة، وسط تهديدات من حزب رئيس الوزراء المقال، عمران خان، بالاستقالة من المجالس النيابية غدا حال قبول أوراقه، في أقوى أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تم قبول أوراق شريف، كما قبل ترشح وزير الخارجية في الحكومة المقالة، شاه محمود قريشي.وقال وزير الإعلام في الحكومة المقالة، تشودري فؤاد حسين، اليوم الأحد، عبر تويتر، إنه "إذا لم يتم رفض أوراق ترشيح شهباز شريف فإننا سنستقيل. الحل الوحيد للأزمة الحالية هو الانتخابات. ستشن الأمة حملة واسعة ضد هذه الحكومة غير الشرعية ابتداء من اليوم"، وفق تعبيره.
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خروج عشرات الآلاف من أنصار عمران خان في مظاهرات

21:42 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 21:43 GMT 10.04.2022)
© REUTERS / Waseem Khan أنصار الحزب السياسي الحاكم باكستان "تحريك إنصاف"، رددوا شعارات أثناء تجمعهم للاحتجاج أمام دار السند، حيث تم إيواء الأعضاء المنشقين في الجمعية الوطنية، حسب قولهم، من قبل أحزاب المعارضة في إسلام أباد، باكستان 18 مارس 2022.
أنصار الحزب السياسي الحاكم باكستان تحريك إنصاف، رددوا شعارات أثناء تجمعهم للاحتجاج أمام دار السند، حيث تم إيواء الأعضاء المنشقين في الجمعية الوطنية، حسب قولهم، من قبل أحزاب المعارضة في إسلام أباد، باكستان 18 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Waseem Khan
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خرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له.
موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "داون" الباكستانية، إن عشرات الآلاف من أنصار خان، خرجوا إلى شوارع مختلف المدن الكبرى بينها إسلام آباد تأييدا له، بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
وغرد عمران خان عبر حسابه بموقع "تويتر": "شكرا لجميع الباكستانيين على خروجهم المذهل للدعم والاحتجاج على التغيير المدعوم من الولايات المتحدة للنظام، لإحضار مجموعة من المحتالين إلى السلطة".
وصوت البرلمان الباكستاني، أمس، لصالح حجب الثقة عن خان بتصويت 174 نائبا لصالح القرار من أصل 342 نائبا، بينما أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر، استقالته قبل بدء التصويت، قائلا إنه لن يشارك في مؤامرة أجنبية للإطاحة بالحكومة.
وقبلت الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة السفلى من البرلمان)، اليوم الأحد، أوراق ترشح زعيم المعارضة، شهباز شريف، لرئاسة الحكومة، وسط تهديدات من حزب رئيس الوزراء المقال، عمران خان، بالاستقالة من المجالس النيابية غدا حال قبول أوراقه، في أقوى أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تم قبول أوراق شريف، كما قبل ترشح وزير الخارجية في الحكومة المقالة، شاه محمود قريشي.
وقال وزير الإعلام في الحكومة المقالة، تشودري فؤاد حسين، اليوم الأحد، عبر تويتر، إنه "إذا لم يتم رفض أوراق ترشيح شهباز شريف فإننا سنستقيل. الحل الوحيد للأزمة الحالية هو الانتخابات. ستشن الأمة حملة واسعة ضد هذه الحكومة غير الشرعية ابتداء من اليوم"، وفق تعبيره.
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