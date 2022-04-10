https://arabic.sputniknews.com/20220410/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-لمسؤول-ياباني-الإجراءات-الإسرائيلية-هي-التي-وترت-الأوضاع-في-البلاد-1061044336.html

رئيس الوزراء الفلسطيني لمسؤول ياباني: الإجراءات الإسرائيلية هي التي وترت الأوضاع في البلاد

رئيس الوزراء الفلسطيني لمسؤول ياباني: الإجراءات الإسرائيلية هي التي وترت الأوضاع في البلاد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن تصعيد الإجراءات الإسرائيلية الأخير من الجانب الإسرائيلي هو ما أدى إلى توتيرالأوضاع في الضفة الغربية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T13:35+0000

2022-04-10T13:35+0000

2022-04-10T13:35+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد جاءت تأكيدات اشتيه لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، اليوم الأحد، حيث أطلعه على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.وقال أشتيه لـ "ناغاوكا": "توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي، إضافة الى فقدان الأمل والشعور بالغضب لدى أبناء شعبنا نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي".وقد تضمن اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى زيادة قيمة المساعدات اليابانية المقدمة للسلطة الفلسطينية، من أجل مواجهة الأزمة المالية.وكانت إسرائيل قد وضعت قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى وذلك بعدما قام مسلح فلسطيني بقتل 5 أشخاص في إحدى ضواحي تل أبيب، وهو ما أدى بعد ذلك إلى تصعيد واسع النطاق خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان.وفي أحدث مرات هذا التصعيد داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدنية جنين المضطربة بالضفة الغربية، وهي مسقط رأس منفذ هجوم تل أبيب، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بجنين وأريحا وطولكرم، بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 24 شخصا في عدة مدن بالضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة إن "القوات تجري عملية الآن في مدينة جنين" في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب "فرانس برس".

https://arabic.sputniknews.com/20220410/إصابات-واعتقالات-في-اشتباكات-بين-القوات-الإسرائيلية-والفلسطينيين-بالضفة-الغربية-1061031449.html

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