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https://arabic.sputniknews.com/20220410/رئيس-وزراء-أستراليا-يعلن-إجراء-الانتخابات-العامة-في-21-مايو-1061026654.html
رئيس وزراء أستراليا يعلن إجراء الانتخابات العامة في 21 مايو
رئيس وزراء أستراليا يعلن إجراء الانتخابات العامة في 21 مايو
قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن أستراليا ستجري انتخابات عامة في 21 مايو/أيار، مما يطلق حملة من المتوقع أن تشهد مشاحنات بشأن تكاليف... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T04:05+0000
2022-04-10T04:05+0000
أستراليا
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وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة موريسون أمام حزب العمال المعارض بعد تسع سنوات في السلطة.وكان موريسون متأخرا بالمثل في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات السابقة في مايو/أيار 2019 لكنه تمكن من الفوز.وقال للصحفيين في كانبيرا، "لا يزال هناك الكثير من الغموض. أعلم ذلك.. لكن هذه الانتخابات وهذه الحملة مهمة للغاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/أستراليا-مضطرة-لدفع-55-مليار-دولار-إلى-فرنسا-بسبب-فسخ-عقد-الغواصات-1060770122.html
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أستراليا

رئيس وزراء أستراليا يعلن إجراء الانتخابات العامة في 21 مايو

04:05 GMT 10.04.2022
© REUTERS / DAVID GRAYرئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / DAVID GRAY
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قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن أستراليا ستجري انتخابات عامة في 21 مايو/أيار، مما يطلق حملة من المتوقع أن تشهد مشاحنات بشأن تكاليف المعيشة وتغير المناخ وتساؤلات عن شخصية وكفاءة الأحزاب الكبرى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة موريسون أمام حزب العمال المعارض بعد تسع سنوات في السلطة.
وكان موريسون متأخرا بالمثل في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات السابقة في مايو/أيار 2019 لكنه تمكن من الفوز.
سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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وقال للصحفيين في كانبيرا، "لا يزال هناك الكثير من الغموض. أعلم ذلك.. لكن هذه الانتخابات وهذه الحملة مهمة للغاية".
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