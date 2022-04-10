https://arabic.sputniknews.com/20220410/زورق-إسرائيلي-يخترق-المياه-الإقليمية-في-رأس-الناقورة-والجيش-اللبناني-يعلق-1061053969.html

زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية في رأس الناقورة... والجيش اللبناني يعلق

زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية في رأس الناقورة... والجيش اللبناني يعلق

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، عن "خرق زورقا تابعا للجيش الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة". 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T19:14+0000

2022-04-10T19:14+0000

2022-04-10T19:14+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال الجيش اللبناني، إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 92 مترًا ولمدة 15 دقيقة"، مشيرا أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤخرا، إسرائيل بـ"احتلال أراضي في كل من لبنان وسوريا"، مؤكدا أنه "عند تحرير تلك المناطق يمكن حينها الانطلاق في مفاوضات سلام مع إسرائيل".وقال عون، في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية،: إن "إسرائيل تحتل أراضي في كل من لبنان وسوريا، وعند تحرير تلك المناطق، يمكن حينها الانطلاق في مفاوضات سلام مع إسرائيل".وأكد أن "حزب الله ليس له أي تأثير على الواقع الأمني للبنانيين في الداخل"، مشددا على أن "الحزب الذي قام بتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال ومقاومة الاحتلال ليست إرهابا".ووجّه لبنان، الشهر الماضي، دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.وأفادت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، بأن "الرئيس ميشال عون عقد، اجتماعا مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، في بيروت، لبحث نتائج اللجنة التقنية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية".وأفاد البيان بـ"استعراض نتائج اللجنة التقنية (تضم ممثلي الرئاسة والحكومة والجيش وقطاع البترول)، والتي درست مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل"، داعيا الولايات المتحدة إلى استكمال جهود المفاوضات، والمتوقفة منذ نحو 10 أشهر.

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