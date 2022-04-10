عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/سكان-مدينة-ميليتوبول-يبدؤون-التداول-بعملة-الروبل-الروسية-1061031343.html
سكان مدينة ميليتوبول يبدؤون التداول بالعملة الروسية
سكان مدينة ميليتوبول يبدؤون التداول بالعملة الروسية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ميليتوبول المحررة من قبل القوات الروسية ببدء التداول بالعملة الروسية "الروبل" في مختلف المحلات التجارية في المدينة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:43+0000
2022-04-10T08:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060023492_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca78f5c7dcc9d3180615b455edd295d0.jpg
وأشار المراسل إلى أن محطات الوقود التي عادت لاستئناف عملها في المدينة بدأت العمل بالعملة الروسية "الروبل"، حيث من المفترض أن يقوم السكان باختيار استخدام العملة التي يجدونها مناسبة لعمليات الشراء والدفع في المدينة. وبحسب المراسل، تخضع مدينة ميليتوبول لسيطرة الجيش الروسي منذ 24 فبراير/ شباط بعد تحريرها من الجيش الأوكراني.في السياق نفسه، قال موظف في محطة ميليتوبول للوقود: "أود أن أشكر الإدارة العسكرية والمدنية لروسيا على توفير الوقود بكفاءة حاليا نحن نتاجر بالروبل والغريفنيا لدينا كل شيء تعال للتزود بالوقود". بدوره، قال مدير أحد مكاتب الصيرفة في المدينة إن الطلب على الروبل يتزايد في الأيام الأخيرة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1060023492_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc39bcb48d8758c09b12b831d45661d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

سكان مدينة ميليتوبول يبدؤون التداول بالعملة الروسية

08:43 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 10.04.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا
اللاجئون من ماريوبول يغادرون المدينة عبر الممرات الإنسانية بمساعدة الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ميليتوبول المحررة من قبل القوات الروسية ببدء التداول بالعملة الروسية "الروبل" في مختلف المحلات التجارية في المدينة.
وأشار المراسل إلى أن محطات الوقود التي عادت لاستئناف عملها في المدينة بدأت العمل بالعملة الروسية "الروبل"، حيث من المفترض أن يقوم السكان باختيار استخدام العملة التي يجدونها مناسبة لعمليات الشراء والدفع في المدينة.
وبحسب المراسل، تخضع مدينة ميليتوبول لسيطرة الجيش الروسي منذ 24 فبراير/ شباط بعد تحريرها من الجيش الأوكراني.
في السياق نفسه، قال موظف في محطة ميليتوبول للوقود: "أود أن أشكر الإدارة العسكرية والمدنية لروسيا على توفير الوقود بكفاءة حاليا نحن نتاجر بالروبل والغريفنيا لدينا كل شيء تعال للتزود بالوقود".
بدوره، قال مدير أحد مكاتب الصيرفة في المدينة إن الطلب على الروبل يتزايد في الأيام الأخيرة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала