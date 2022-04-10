https://arabic.sputniknews.com/20220410/سكان-مدينة-ميليتوبول-يبدؤون-التداول-بعملة-الروبل-الروسية-1061031343.html
سكان مدينة ميليتوبول يبدؤون التداول بالعملة الروسية
سكان مدينة ميليتوبول يبدؤون التداول بالعملة الروسية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ميليتوبول المحررة من قبل القوات الروسية ببدء التداول بالعملة الروسية "الروبل" في مختلف المحلات التجارية في المدينة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:43+0000
2022-04-10T08:43+0000
2022-04-10T08:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأشار المراسل إلى أن محطات الوقود التي عادت لاستئناف عملها في المدينة بدأت العمل بالعملة الروسية "الروبل"، حيث من المفترض أن يقوم السكان باختيار استخدام العملة التي يجدونها مناسبة لعمليات الشراء والدفع في المدينة. وبحسب المراسل، تخضع مدينة ميليتوبول لسيطرة الجيش الروسي منذ 24 فبراير/ شباط بعد تحريرها من الجيش الأوكراني.في السياق نفسه، قال موظف في محطة ميليتوبول للوقود: "أود أن أشكر الإدارة العسكرية والمدنية لروسيا على توفير الوقود بكفاءة حاليا نحن نتاجر بالروبل والغريفنيا لدينا كل شيء تعال للتزود بالوقود". بدوره، قال مدير أحد مكاتب الصيرفة في المدينة إن الطلب على الروبل يتزايد في الأيام الأخيرة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سكان مدينة ميليتوبول يبدؤون التداول بالعملة الروسية
08:43 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 08:55 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ميليتوبول المحررة من قبل القوات الروسية ببدء التداول بالعملة الروسية "الروبل" في مختلف المحلات التجارية في المدينة.
وأشار المراسل إلى أن محطات الوقود التي عادت لاستئناف عملها في المدينة بدأت العمل بالعملة الروسية "الروبل"، حيث من المفترض أن يقوم السكان باختيار استخدام العملة التي يجدونها مناسبة لعمليات الشراء والدفع في المدينة.
وبحسب المراسل، تخضع مدينة ميليتوبول لسيطرة الجيش الروسي منذ 24 فبراير/ شباط بعد تحريرها من الجيش الأوكراني.
في السياق نفسه، قال موظف في محطة ميليتوبول للوقود: "أود أن أشكر الإدارة العسكرية والمدنية لروسيا على توفير الوقود بكفاءة حاليا نحن نتاجر بالروبل والغريفنيا لدينا كل شيء تعال للتزود بالوقود".
بدوره، قال مدير أحد مكاتب الصيرفة في المدينة إن الطلب على الروبل يتزايد في الأيام الأخيرة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.