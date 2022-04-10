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https://arabic.sputniknews.com/20220410/سوريا-تطلق-الرية-الثالثة-من-سد-الباسل-لري-12-ألف-هكتار-من-القمح-في-الحسكة--1061045043.html
سوريا تطلق الرية الثالثة من سد الباسل لري 12 ألف هكتار من القمح في الحسكة
سوريا تطلق الرية الثالثة من سد الباسل لري 12 ألف هكتار من القمح في الحسكة
أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية، اليوم الأحد، الرية الثالثة، خلال الموسم الزراعي الشتوي من سد "الباسل" بهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:51+0000
2022-04-10T13:51+0000
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وتستهدف هذه الرية سقاية المحاصيل الزراعية الواقعة على طول سرير نهر الخابور وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور السورية.ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين، الذي أشار إلى هذه الرية تأتي "نتيجة انحباس الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين وبهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير والتي تقدر بنحو 12 ألف هكتار".وبين أمين أن حجم تخزين المياه في سد الباسل بلغ مع بدء إطلاق الرية 169 مليون متر مكعب وأنه من المتوقع أن يتم استهلاك نحو 20 مليون متر مكعب خلال الرية الحالية.الجدير بالذكر، أن مديرية الموارد المائية، كانت قد أطلقت الرية الثانية مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، حيث تم خلالها ضخ 30 مليون متر مكعب من المياه المخزنة في سد الباسل إلى الأراضي الزراعية.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد

سوريا تطلق الرية الثالثة من سد الباسل لري 12 ألف هكتار من القمح في الحسكة

13:51 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaالأنهار والسدود في الحسكة جراء التعطيل الأمريكي لمشاريع المياه الاستراتيجية
الأنهار والسدود في الحسكة جراء التعطيل الأمريكي لمشاريع المياه الاستراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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أطلقت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة السورية، اليوم الأحد، الرية الثالثة، خلال الموسم الزراعي الشتوي من سد "الباسل" بهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير.
وتستهدف هذه الرية سقاية المحاصيل الزراعية الواقعة على طول سرير نهر الخابور وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور السورية.
ونقلت وكالة "سانا" السورية، عن مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين، الذي أشار إلى هذه الرية تأتي "نتيجة انحباس الأمطار خلال الأسبوعين الماضيين وبهدف ري المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير والتي تقدر بنحو 12 ألف هكتار".

ونوه أمين إلى أن إطلاق هذه الرية تم لأن "المحصول بحاجة إلى المياه وهو في طور النمو".

© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAحقول القمح في الحسكة، سوريا
حقول القمح في الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
حقول القمح في الحسكة، سوريا
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
وبين أمين أن حجم تخزين المياه في سد الباسل بلغ مع بدء إطلاق الرية 169 مليون متر مكعب وأنه من المتوقع أن يتم استهلاك نحو 20 مليون متر مكعب خلال الرية الحالية.
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAحقول القمح في الحسكة، سوريا
حقول القمح في الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
حقول القمح في الحسكة، سوريا
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
الجدير بالذكر، أن مديرية الموارد المائية، كانت قد أطلقت الرية الثانية مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، حيث تم خلالها ضخ 30 مليون متر مكعب من المياه المخزنة في سد الباسل إلى الأراضي الزراعية.
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